फलक नाज का शॉकिंग दावा- कुंडली देखकर टीवी शो में काम दे रहे प्रोडक्शन हाउस, सुनाई आप बीती
बिग बॉस 2 ओटीटी फेम फलक नाज ने कास्टिंग के नए तरीके पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने बताया कि एक प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें काम देने के पहले उनकी बर्थ डिटेल भी मांगी।
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टर्स कास्टिंग को लेकर कई तरह की शिकायतें करते रहे हैं। कभी कॉम्प्रोमाइज, सोशल मीडिया फॉलोअर्स देखकर काम देना तो अब फलक नाज ने कुछ और भी शॉकिंग बताया है। उनका कहना है कि काम देने के लिए अब एक्टर्स की कुंडली मिलाई जा रही है। इससे यह पता करेंगे कि एक्टर के ग्रहों के हिसाब से शो चलेगा या नहीं। फलक बिग बॉस ओटीटी 2 कंटेस्टेंट रह चुकी हैं।
टैलेंट नहीं देखी जा रही कुंडली
फलक नाज ने इंस्टाग्राम पर एक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों को कास्टिंग के नए तरीके पर चेतावनी दी। वह बोलीं, 'पहले इंडस्ट्री में आपको आपके टैलेंट और स्किल्स के हिसाब से काम दिया जाता था। फिर एक समय आया जब आपको इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के बेस पर काम दिया जाने लगा। अब नया एरा शुरू हो गया है। अब लोग काम देने के पहले आपकी कुंडली चेक कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से शो चलेगा या नहीं।'
प्रोडक्शन हाउस ने मांगी बर्थ डिटेल
इसके बाद फलक बोलीं, 'कल मुझे एक कॉल आया। मैं प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लूंगी। ये ना तो बहुत पुराना और ना ही बहुत नया है। मुझे बताया गया कि शो फलां चैनल पर आ रहा है, ये प्रोडक्शन हाउस है और ये कैरेक्टर है। मैंने कहा, 'बहुत अच्छा, फिर मुझे क्या करना चाहिए।' सामान्य तौर पर एक्टर्स को या तो लुक टेस्ट के लिए जाना चाहिए या मॉक टेस्ट के लिए या रिफरेंस ऑडिशन देना चाहिए। इसके बजाय मुझसे मेरा बर्थडेट, प्लेस और बर्थ टाइम पूछ रहे हैं। तो मैंने उनके साथ काम नहीं किया। पर मैं कल से बहुत नाराज हूं। ऊपर वाले की कसम मुझे ऐसा लगा कि इतना काम करने के बाद आज ये सिचुएशन आ गई है। मुझे लगता है कि यही वजह है कि बहुत से एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स को आज काम नहीं मिल रहा। इस तरह की बकवास मंजूर नहीं है।'
फलक ने निकाला गुस्सा
फलक आगे बोलती हैं, 'कुंडली मिलाके तो शादियां नहीं चलतीं, तुम शो चलाओगे? सीरियसली? ये जो भी है मैं इस बकवास का हिस्सा नहीं बनना चाहती। सबसे पहली बात कि आप एक प्रोड्यूसर हो, आप भगवान नहीं हो।'
फलक को रही एंग्जाइटी
फलक ने बताया कि उन्होंने अपनी डिटेल्स दे दीं पर बहुत असहज रहीं। फलक बोलती हैं, 'मुझे कल पूरे दिन एंग्जाइटी रही। समझ आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। मेरे अंदर कहीं न कहीं ये था कि हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। गेम ऑफ थ्रोन्स बना रहे हो क्या? वो भी इसलिए ही सक्सेसफुल रहा होगा। वह बोलीं कि चिंता होती रही कि कुंडली मैच करेगी या नहीं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
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विशेषज्ञता
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मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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