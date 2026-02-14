Hindustan Hindi News
Rohit Shetty Show: खतरों के खिलाड़ी 15 में क्यों हुई दो साल की देरी? समझें वजह

Feb 14, 2026 03:22 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Why Khatron Ke Khiladi Was Delayed For 2 Years: कलर्स का रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का फैंस दो साल से इंतजार कर रहे हैं। इस साल फैंस का ये इंतजार खत्म होने वाला है। आइए जानते हैं क्यों खतरों के खिलाड़ी के प्रीमियर में हुई दो साल की देरी? 

खतरों के खिलाड़ी- स्टेंट बेस्ड रियलिटी शो इंडियन टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो में से एक है। रोहित शेट्टी के इस शो की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। हालांकि, फैंस पिछले दो सालों से इस शो का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नया सीजन प्रीमियर नहीं हुआ। अब फैंस का ये इंतजार जल्द खत्म होगा। इस साल रोहित शेट्टी का शो प्रीमियर होगा। आइए जानते हैं रोहित शेट्टी के शो के प्रीमियर में दो साल की देरी क्यों हुई?

खतरों के खिलाड़ी के प्रीमियर में क्यों हुई दो साल की देरी?

टाइम्स नाउ की एक खबर के मुताबिक, खतरों के खिलाड़ी 15 का शूट पिछले साल 2025 के मिड में शुरू होना था। लेकिन अप्रैल, 2025 में शो के प्रोड्यूसर के तौर पर बानीजे के एग्जिट की वजह से शो के प्रीमियर में देरी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस को प्रोड्यूस करने वाले प्रोडक्शन हाउस ने कलर्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया था। इस डील के खत्म होने से पहले कुछ कंटेस्टेंट्स शो के लिए लॉक कर लिए गए थे, लेकिन शो का फ्यूचर कुछ तय नहीं था।

बानीजे ने कलर्स चैनल के साथ खत्म कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट

उस वक्त ऐसी भी बातें चलीं कि बिग बॉस 19 और खतरों के खिलाड़ी 15 कलर्स की जगह सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होगा। हालांकि, अब शोज को कलर्स चैनल के लिए ही रिटेन कर लिया गया है। खतरों के खिलाड़ी में देरी बानीजे एसिया और एंडेमॉल के बीच हुई अनबन की वजह हुई । 2025 में ही कलर्स ने खतरों के खिलाड़ी के लिए नए प्रोड्यूसर की तलाश करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब लगता है कि ये समस्या सुलझ गई है और अब खतरों के खिलाड़ी जल्द ही प्रीमियर होगा।

सीजन 15 के लिए कंफर्म नहीं अभी कोई भी नाम

खतरों के खिलाड़ी 15 के लिए अभी किसी भी नाम पर आधिकारिक तौर पर मोहर नहीं लगी है। हालांकि, बिग बॉस 18 में नजर आईं चुम दरांग, अविनाश मिश्रा, मुनव्वर फारूकी, ईशा मालवीय, ओरी जैसे कई सिलेब्स के नामों की चर्चा हो रही है।

रोहित शेट्टी ने होस्ट किए हैं 9 सीजन

खतरों के खिलाड़ी के अबतक 14 सीजन आ चुके हैं। इसमें से 9 सीजन रोहित शेट्टी ने होस्ट किए हैं। रोहित शेट्टी ने सीजन 5 और 6 होस्ट किया था। शो का 7वां सजीन अर्जुन कपूर ने होस्ट किया था। 8वें से 14वें सीजन तक फिर से रोहित शेट्टी ने इस शो को होस्ट किया।

खतरों के खिलाड़ी के सभी विनर्स के नाम

खतरों के खिलाड़ी सीजनविनर
सीजन 1नेत्रा रघुरमन (होस्ट: अक्षय कुमार)
सीजन 2अनुष्का मनचंदा (होस्ट: अक्षय कुमार)
सीजन 3शब्बीर अहलूवालिया (होस्ट: प्रियंका चोपड़ा)
सीजन 4आरती छाबड़िया (होस्ट: अक्षय कुमार)
सीजन 5रजनीश दुग्गल (होस्ट: रोहित शेट्टी)
सीजन 6आशीष चौधरी (होस्ट: रोहित शेट्टी)
सीजन 7सिद्धार्थ शुक्ला (होस्ट: अर्जुन कपूर)
सीजन 8शांतनु माहेश्वरी (होस्ट: रोहित शेट्टी)
सीजन 9पुनीत पाठक (होस्ट: रोहित शेट्टी)
सीजन 10करिश्मा तन्ना (होस्ट: रोहित शेट्टी)
सीजन 11अर्जुन बिजलानी (होस्ट: रोहित शेट्टी)
सीजन 12 तुषार कालिया (होस्ट: रोहित शेट्टी)
सीजन 13डिनो जेम्स (होस्ट: रोहित शेट्टी)
सीजन 14करणवीर मेहार (होस्ट: रोहित शेट्टी)
अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा भी रह चुके हैं शो के होस्ट

रोहित शेट्टी और अर्जुन कपूर के अलावा अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा भी इस शो को होस्ट कर चुकी हैं। अक्षय कुमार ने शो का पहला, दूसरा और चौथा सीजन होस्ट किया था। वहीं, प्रियंका चोपड़ा ने शो का दूसरा सीजन होस्ट किया था।

