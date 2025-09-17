Ex Bigg Boss Contestant Gauhar Khan Slams Bigg Boss 19 Amaal Mallik for Bail Budhhi ki aulaad 'किसी के बाप…', अमाल मलिक पर भड़कीं गौहर खान, फैंस बोले- सही कह रही हैं, Tv Hindi News - Hindustan
'किसी के बाप…', अमाल मलिक पर भड़कीं गौहर खान, फैंस बोले- सही कह रही हैं

बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट गौहर खान सलमान खान के रियलिटी शो की बड़ी फैन हैं। वो अक्सर हर सीजन में शो के कंटेस्टेंट्स और गेम को लेकर अपनी राय देती हैं। अब गौहर खान ने अमाल मलिक की भाषा को लेकर नाराजगी जताई है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 05:05 PM
बिग बॉस 19 में इस वक्त अमाल मलिक कैप्टन हैं। उनके कैप्टन बनने के बाद घर के कई लोग उनसे नाराज हैं। लोगों का कहना है कि कैप्टन बनने के बाद वो लोगों से बहुत ज्यादा बहस कर रहे हैं। बीते एपिसोड में अमाल मलिक को घरवालों के साथ गुस्सा होते देखा गया था। उनकी प्रणित मोरे से लड़ाई भी हो गई थी। लड़ाई के दौरान अमाल मलिक गालियों का इस्तेमाल करते हैं। अब इस बात पर गौहर खान ने नाराजगी जताई है। गौहर के पोस्ट पर फैंस ने कहा है कि गौहर खान सही कह रही हैं।

गौहर ने क्या किया पोस्ट

गौहर खान ने अपने पोस्ट में लिखा- "अमाल को ध्यान देना चाहिए जिस विरासत से वो आते हैं, जैसा वो दावा करते हैं। किसी के बाप को पीठ पीछे गाली देना भी, गाली देना होता है। बैल बुद्धि की औलाद???? सचमुच बहुत घटिया है। या फिर ये भी हवा में गाली बोलकर खुद को दिलासा दिया। आशा करती हूं वीकेंड का वार पर इस भाषा के लिए अमाल को डांट पड़े।"

बता दें, प्रणित मोरे से लड़ाई के वक्त अमाल ने गाली का इस्तेमाल किया था। जब प्रणित मोरे ने उन्हें गाली देने के लिए टोका तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हवा में गाली दी थी। अमाल अक्सर गाली देकर कहते हैं कि उन्होंने हवा मे गाली दी थी।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

गौहर खान के इस पोस्ट पर फैंस ने कमेंट्स किए हैं। एक यूजर ने लिखा- मैं आपके साथ सहमत हूं। अमाल मलिक अपने साथ अपनी पूरी विरासत को नीचे गिरा रहे हैं। साथ ही, गाली देने के मामले में अमाल ने फरहाना भट्ट को पीछे छोड़ दिया है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- वीकेंड के वार जैसे फरहाना की क्लास लगी थी, वैसे ही अमाल मलिक भी क्लास लगनी चाहिए। एक तीसरे यूजर ने लिखा- अमाल इस सीजन के सबसे खराब कंटेस्टेंट हैं।

