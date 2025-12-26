Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीElvish Yadav Sahre Photo With Munawar Faruqui Amid controversy Fans Angry On Youtuber
झगड़े के बीच एल्विश ने मुनव्वर संग शेयर की तस्वीर, देखकर फूटा फैंस का गुस्सा, कहा- 'डरपोक निकला ये'

झगड़े के बीच एल्विश ने मुनव्वर संग शेयर की तस्वीर, देखकर फूटा फैंस का गुस्सा, कहा- 'डरपोक निकला ये'

संक्षेप:

बवाल के बीच अब, एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को देखकर फैंस हैरान हैं। अब इस दोनों को ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।  

Dec 26, 2025 03:49 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के बीच बीते कुछ दिनों से मनमुटाव की खबरें काफी सुर्खियों में बनी हुई है। इनके बीच चल रहे अनबन ने दोनों के फैंस को अलग-अलग दो गुटों में बांट दिया और उनके बीच भी जमकर बहसबाजी देखने को मिल रही है। ये विवाद तब बढ़ा जब एल्विश ने अपने एनजीओ के जरिए एक ऐसे परिवार के लिए मदद की गुहार लगाई, जिसके बेटे के इलाज के लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत थी। वहीं, दूसरी तरफ मुनव्वर ने एल्विश के इस एनजीओ को फ्रॉड बताया। बस फिर क्या था यहीं से दोनों के फैंस के बीच बहस शुरू हो गई। ऐसे में अब एल्विश ने मुनव्वर संग एक ऐसी तस्वीर शेयर की, जिसे देखकर फैंस काफी हैरान हैं और दोनों को खरी खोटी सुना रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विवाद के बीच एल्विश-मुनव्वर ने शेयर की तस्वीर

इस बवाल के बीच अब, एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को देखकर फैंस हैरान हैं। अब इस दोनों को ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मुनव्वर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए साफ किया कि इस पोस्ट का मकसद चैरिटी के काम में असमानताओं को उजागर करना था, न कि एल्विश को निशाना बनाना, और उन्होंने अपने भाई जैसे रिश्ते और पिछले कोलैबोरेशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनके बीच गलतफहमी दूर हो गई है।

लोगों ने निकाली भड़ास

एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी के फैंस इस तस्वीर को देखकर नाखुश हैं। उन्होंने इस पर जमकर नाराजगी जताई है। इस तस्वीर पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'बॉयकॉट एल्विश।' वहीं दूसरे ने कहा, 'क्या दिन आ गए हैं कि मुनव्वर से दोस्ती करनी पड़ रही है।' वहीं कई ने तो एल्विश को डरपोक तक कह दिया। एक फैन ने तो साफ चेतावनी देते हुए लिखा, 'एल्विश आर्मी या मुनव्वर में से एक को चुन लो। अगर एल्विश आर्मी चाहिए तो ये पोस्ट डिलीट कर दो, वरना अपने फैंस खो दोगे।' यही नहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'शायद अब हमारी जरूरत नहीं है।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
elvish yadav munawar faruqui

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।