झगड़े के बीच एल्विश ने मुनव्वर संग शेयर की तस्वीर, देखकर फूटा फैंस का गुस्सा, कहा- 'डरपोक निकला ये'
बवाल के बीच अब, एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को देखकर फैंस हैरान हैं। अब इस दोनों को ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के बीच बीते कुछ दिनों से मनमुटाव की खबरें काफी सुर्खियों में बनी हुई है। इनके बीच चल रहे अनबन ने दोनों के फैंस को अलग-अलग दो गुटों में बांट दिया और उनके बीच भी जमकर बहसबाजी देखने को मिल रही है। ये विवाद तब बढ़ा जब एल्विश ने अपने एनजीओ के जरिए एक ऐसे परिवार के लिए मदद की गुहार लगाई, जिसके बेटे के इलाज के लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत थी। वहीं, दूसरी तरफ मुनव्वर ने एल्विश के इस एनजीओ को फ्रॉड बताया। बस फिर क्या था यहीं से दोनों के फैंस के बीच बहस शुरू हो गई। ऐसे में अब एल्विश ने मुनव्वर संग एक ऐसी तस्वीर शेयर की, जिसे देखकर फैंस काफी हैरान हैं और दोनों को खरी खोटी सुना रहे हैं।
विवाद के बीच एल्विश-मुनव्वर ने शेयर की तस्वीर
इस बवाल के बीच अब, एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को देखकर फैंस हैरान हैं। अब इस दोनों को ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मुनव्वर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए साफ किया कि इस पोस्ट का मकसद चैरिटी के काम में असमानताओं को उजागर करना था, न कि एल्विश को निशाना बनाना, और उन्होंने अपने भाई जैसे रिश्ते और पिछले कोलैबोरेशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनके बीच गलतफहमी दूर हो गई है।
लोगों ने निकाली भड़ास
एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी के फैंस इस तस्वीर को देखकर नाखुश हैं। उन्होंने इस पर जमकर नाराजगी जताई है। इस तस्वीर पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'बॉयकॉट एल्विश।' वहीं दूसरे ने कहा, 'क्या दिन आ गए हैं कि मुनव्वर से दोस्ती करनी पड़ रही है।' वहीं कई ने तो एल्विश को डरपोक तक कह दिया। एक फैन ने तो साफ चेतावनी देते हुए लिखा, 'एल्विश आर्मी या मुनव्वर में से एक को चुन लो। अगर एल्विश आर्मी चाहिए तो ये पोस्ट डिलीट कर दो, वरना अपने फैंस खो दोगे।' यही नहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'शायद अब हमारी जरूरत नहीं है।'
