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प्रणित मोरे के शो से वायरल हुई विवादित वीडियो पर एल्विश यादव का तंज; '370 की बिरयानी ने दो चीजें एक्सपोज कर दीं'

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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प्रणित मोरे के शो से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो पर जमकर विवाद भी हो रहा है। अब इस पूरे विवाद पर एल्विश यादव का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि 370 की बिरयानी ने दो चीजों को एक्सपोज कर दिया है। 

प्रणित मोरे के शो से वायरल हुई विवादित वीडियो पर एल्विश यादव का तंज; '370 की बिरयानी ने दो चीजें एक्सपोज कर दीं'

सोशल मीडिया पर प्रणित मोरे के कॉमेडी शो से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो पर प्रणित मोरे भी हंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल, इस वीडियो में एक लड़का कहता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को 370 की बिरयानी खिलाई है, वो उसे वसूलेगा तो है ही। प्रणित इस बात पर हंसते नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे विवाद पर एल्विश यादव का भी रिएक्शन सामने आया है। एल्विश यादव ने कहा कि 370 की बिरयानी ने दो चीजें एक्सपोज कर दी हैं।

विवाद पर क्या बोले एल्विश यादव

एल्विश यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया- 370 की बिरयानी ने दो चीजें एक्सपोज कर दी हैं। एक आदमी को लगा कंसेंट (सहमति) का एमआरपी होता है। और एक कॉमेडियन को लगा हर असहज चुप्पी पर लाफ्टर ट्रैक से बचाया जा सकता है। बिरयानी तो दम पर बनी थी, विवाद ईगो पर।

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कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?

विवाद शुरू हुआ प्रणित मोरे के स्टैंडअप के शो की वायरल क्लिप से। इस वायरल क्लिप में गुरुग्राम के रहने वाले हिमांशु जांगड़ा ने अपनी एक डेट का जिक्र किया। उसने कहा कि डेट पर उसने लड़की के लिए 370 रुपये की चिकन बिरयानी मंगाई थी। डेट के बाज जब लड़की ने घर जाने को कहा तो उन्होंने सोचा कि 370 की बिरयानी खिलाई है, वसूलुंगा तो है ही। हिमांशु के इसी कमेंट की सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। लोग इस कमेंट को हिमांशु की महिलाओं के प्रति गलत मानसिकता से जोड़कर देख रहे हैं।

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विवाद बढ़ते ही चली गई हिमांशु की नौकरी

सोशल मीडिया पर ये विवाद इतना बढ़ा की प्रणित को इसके बाद माफी मांगनी पड़ी। इतना ही नहीं, अपने इस बयान की वजह से हिमांशु को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। हिमांशु जिस कंपनी में काम करते थे उसके संस्थापक ने इंस्टाग्राम पर बयान जारी कर बताया कि हिमांशु को नौकरी से निकाल दिया गया है।

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कंपनी के संस्थापक ने बताया कि हिमांशु के वायरल वीडियो के बाद उनके पास सैंकड़ों ईमेल, कॉल और मैसेज आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिमांशु को नौकरी से निकाल दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि वायरल वीडियो के बाद कंपनी ने हिमांशु के काम करने के तरीकों और महिलाओं के साथ उनके व्यवहार को लेकर आंतरिक जांच की। उन्होंने बताया कि कंपनी की किसी भी महिला ने हिंमाशु पर कोई आरोप नहीं लगाया है। जांच में पाया गया कि हिमांशु काफी मेहनती हैं और सबके साथ सम्मान से बात करते हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
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