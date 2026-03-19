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एल्विश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूछा, 2.5 साल तक हुई पीड़ा की भरपाई कौन करेगा?

Mar 19, 2026 03:04 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Elvish Yadav First Statement: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एल्विश यादव ने पहला बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस केस की वजह से उन्हें ढाई साल तक परेशान किया गया था।

एल्विश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूछा, 2.5 साल तक हुई पीड़ा की भरपाई कौन करेगा?

यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। दरअसल, एल्विश पर नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक रेव पार्टी में कथित तौर पर सांप के जहर का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। इस केस में उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था। वहीं 19 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई सारी FIR और उसके बाद की सभी कानूनी कार्रवाई को रद्द कर दिया है।

एल्विश यादव का बयान

एल्विश ने वीडियो पोस्ट कर कहा, ‘आज बहुत खुशी का दिन है। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रे। नवरात्रों की शुभकामनाएं और आज तुम्हारे भाई का इंडिपेंडेंस डे भी है। सुप्रीम कोर्ट ने…मुझे बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने, भाई जो अपना सांप वाला केस था, उसको खारिज कर दिया है। मुझे हमेशा से, हमेशा से बिलीव था, अपने ज्यूडिशरी सिस्टम पर, अपने न्याय पालिका में कि भाई न्याय तो मिलता ही है। न्याय होके रहता।'

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एल्विश ने दी केस की डिटेल

एल्विश ने आगे कहा, 'बहुत-बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का, हमारे न्यायपालिका का, एफआईआर जो हुई थी वो खत्म हो गई और तुम्हारा भाई…मैं बयान नहीं कर पा रहा हूं कि मैं कितना खुश हूं। आज से करीब दो साल पहले 17 मार्च 2024 को जो अरेस्ट हुआ था मैं, इस झूठे केस में जो मेरे पर लगाया था, मैं तभी से कहता आ रहा था कि भाई मैंने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। नवंबर 2023 में मेरे ऊपर केस रजिस्टर हुआ था तब से मैं कहता आ रहा हूं कि भाई कुछ नहीं करा मैंने।

ढाई साल तक रहा कलंक

एल्विश ने आगे कहा, ‘लेकिन मीडिया वालों ने इतनी न्यूज चलाई कि एल्विश यादव ने ये कर दिया, एल्विश यादव ने वो कर दिया। इतनी हरासमेंट फेस करी मैंने भाई। ढाई साल तक कलंक लग गया था मेरे सिर पर। मेरी फैमिली के सिर पर कलंक लग गया था। मेरी फैमली इतनी हरास हुई और जो जो हमने फेस करा भाई भगवान ना करे आप में से कोई फेस करे। आज हम जीत गए। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए।’

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फैंस से की अपील

एल्विश ने बोला, 'चलो सारी चीजें ठीक है। केस हुआ, केस जीत गए…सारी चीजें ठीक हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो ढाई साल की हरासमेंट मैंने और मेरी फैमिली ने देखी है तो उसकी भरपाई क्या है? मतलब उसका मेरे से कोई सॉरी बोलेगा? मतलब उसकी भरपाई क्या है? सॉरी तो मुझे किसी की नहीं चाहिए, लेकिन ये बता दो कि जो यह टाइम हमने खाता उसकी भरपाई क्या है? चलो छोड़ो, अब इसका मैं किस से जवाब मांगू कि मेरे से सॉरी कौन बोलेगा मांगो। मैं बस खुश हूं और मैं खुश रहना चाहता हूं। हमारा कमबैक बहुत अच्छा है। मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूं कि मैं क्या फील कर रहा हूं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। लव यू गाइज।’

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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