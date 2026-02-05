Hindustan Hindi News
जिया शंकर को डेट कर रहे एल्विश यादव? एक्ट्रेस का हाथ थामे शेयर की फोटो; ‘प्यार को एक और…’

जिया शंकर को डेट कर रहे एल्विश यादव? एक्ट्रेस का हाथ थामे शेयर की फोटो; ‘प्यार को एक और…’

संक्षेप:

एल्विश यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की है। इस स्टोरी में वो किसी लड़की का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट में उन्होंने एक्ट्रेस जिया शंकर को टैग किया है। 

Feb 05, 2026 06:39 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
एल्विश यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में एल्विश यादव किसी लड़की का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। एल्विश यादव ने इस पोस्ट में जिया शंकर को टैग किया है। एल्विश की इस पोस्ट के बाद लोग कह रहे हैं कि एल्विश जिया को डेट कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि एल्विश यादव का जिया शंकर के साथ कोई प्रोजेक्ट आनेवाला है।

क्या है एल्विश यादव की इंस्टा स्टोरी

एल्विश यादव ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें वो जिया शंकर का हाथ पकड़े हैं और जिया शंकर के हाथ में एक बड़ी सी अंगूठी नजर आ रही है। इस तस्वीर के साथ एल्विश ने लिखा- प्यार को एक और मौका दिया और मुझे मेरा प्यार मिल गया। इस पोस्ट में उन्होंने जिया शंकर को टैग किया है। जिया शंकर ने इस पोस्ट को री-शेयर किया है।

एल्विश यादव की स्टोरी

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक यूजर ने लिखा- हाहाहा…इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं एल्विश यादव के। एक दूसरे यूजर ने लिखा- नया प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत खुशी हो रही। एक ने लिखा- सभी को बता दूं कि ये इनके अपकमिंग शो इंगेजड का प्रमोशन है। एक ने लिखा- अगर सच में एल्विश और जिया साथ हैं, तो काफी अच्छा लगा जानकर।

बिग बॉस ओटीटी में नजर आईं थीं जिया शंकर

बता दें, जहां कुछ यूजर्स को लग रहा है कि एल्विश जिया को डेट कर रही हैं। वहीं, ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि ये एल्विश और जिया के अपकमिंग प्रोजेक्ट का प्रमोशन है। बता दें, जिया शंकर और एल्विश यादव दोनों ही बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का हिस्सा रह चुके हैं। एल्विश यादव अपने सीजन के विनर थे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

