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एल्विश यादव का दावा- स्टूडेंट्स के सपोर्ट में ट्वीट देख भाजपा के भाई बोले, तुम्हारे यहां ईडी की रेड होगी

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Elvish Yadav:एल्विश यादव ने स्टूडेंट्स का साथ दिया है। उन्होंने साफ किया कि वो न ही भाजपा के साथ हैं और न ही सीजेपी के। वे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ हैं।

एल्विश यादव को मिली धमकी
एल्विश यादव को मिली धमकी

एल्विश यादव को स्टूडेंट्स का साथ देने के बाद धमकी मिली है। एल्विश ने अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग शेयर कर बताया कि जब उन्होंने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में ट्वीट किया तो उन्हें भाजपा के एक सदस्य ने धमकी दी। एल्विश बोले, ‘मैंने अभी जाे ट्वीट किया था, एक हमारे भाजपा के पुराने भाई उठकर आ गए कि अब हम ईडी की रेड करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। खुल्लेआम धमकी दी जा रही है। तो मैं उस भाई को कहना चाहता हूं कि दूसरों के पैसों पर पलने वाले लोग ऐसी धमकियां देते अच्छे नहीं लगते भाई।’

एल्विश यादव ने अपने व्लॉग में दी सफाई

एल्विश ने व्लॉग के शुरुआत में साफ किया कि अब वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं अभी। एक समय था जब मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करता था। लेकिन अब मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हूं इसलिए मैंने स्टूडेंट्स के लिए जो पोस्ट शेयर किया है उसकाे पॉलिटिक्स से मत जोड़ो। जो चीजें स्टूडेंट्स के साथ हो रही हैं, जो सच में स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत गलत है। जो अटैक हमारी पुलिस पर हो रहे हैं क्योंकि मैंने दोनों तरफ के वीडियोज देखे हैं, उनके साथ भी गलत हो रहा है। देखो गलत तो गलत होता है।’

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एल्विश यादव ने सीजेपी पर क्या कहा?

एल्विश ने आगे कहा, ‘न हम सीजेपी को सपोर्ट करते हैं…कॉकरोच, वॉकरोच से मेरा कोई लेना देना नहीं है। न भाजपा और न आम आदमी पार्टी। हम एंटरटेनमेंट वाले लोग हैं। हम आर्टिस्ट लोग हैं।’

एल्विश यादव ने की प्रधानमंत्री से अपील

एल्विश ने साफ किया कि वो प्रधानमंत्री के भी खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं, मैं आपके भी खिलाफ नहीं हूं। मैं आपको ये बात बता दे रहा हूं। देखो पब्लिक ने ही आपको चुना है और वो यही पब्लिक है जो सड़कों पर मार खा रही है। तो प्लीज इनकी सुनिए।'

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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोले एल्विश यादव?

एल्विश ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'देखो मैंने अभी उतना रिसर्च नहीं किया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया तो कुछ बदलाव आ जाएगा। क्योंकि वो खुद तो पेपर लीक नहीं कर रहे। जो बीच में लोग हैं, जो इसको मैसेज करते हैं कि कहां पेपर बनेगा और कहां रखा जाएगा, उनपर ध्यान रखना चाहिए और जो इसका मंत्री है उसको ही मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि जो भी आप करोगे हमें आप पर भरोसा है। कुछ अच्छा स्टेप लीजिए और जल्दी लीजिए ताकि ये हिंसा बंद हो।’

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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