Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एल्विश यादव ने रजत दलाल को दी धमकी- तेरा कॉम्प्रोमाइज मैं करूंगा, जानें क्या है ये विवाद

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

एल्विश यादव और रजत दलाल के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें दोनों एक-दूसरे को धमकी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब होगा हिसाब।

एल्विश यादव ने रजत दलाल को दी धमकी- तेरा कॉम्प्रोमाइज मैं करूंगा, जानें क्या है ये विवाद

एल्विश यादव और रजत दलाल दोनों के कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिसमें दोनों एक-दूसरे को धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं दोनों खुलकर बोल रहे हैं कि अब हिसाब करेंगे। दरअसल, मामला तब शुरू होता है जब एल्विश एक वीडियो शेयर करते हैं और उसमें एक पोस्ट को दिखाते हुए बोलते हैं कि रजत ने एक पोस्ट को लाइक किया है जिसमें दावा किया है कि एल्विश की सभी लड़ाई, रजत ही सुलझाते हैं।

एल्विश बोले तेरा कॉम्प्रोमाइज मैं करूंगा

इस पोस्ट को शेयर कर एल्विश बोलते हैं रजत ने 2-3 बार कॉम्प्रोमाइज क्या करवा दिया, अपने आपको सरपंच समझने लग क्या है। इसके बाद एल्विश बोलते हैं कि भाई क्या मतलब है इसका? तू अपनी लोकेशन भेज, तेरा कॉम्प्रोमाइज मैं करूंगा।

ये भी पढ़ें:एल्विश यादव क्या हैं बीजेपी सपोर्टर? सफाई देते हुए बोले- मेनका गांधी का…

रजत बोले तेरी लोकेशन मेरे पास है

इसके बाद रजत दलाल का वीडियो सामने आता है जिसमें वह बोलते हैं कि हां भाई एल्विश...तेरे सारे पंगे ना मैंने ही सुलझाए हैं और तुझे मजे ही लेना है न पंगा लेकर तो इस बार तुझे मजा ही आ जाएगा। तेरी लोकेशन मेरे पास है ही। मिलता हूं तेरे से उधर, करता हूं हिसाब। अब होगा हिसाब।

कहीं किसी प्रोजेक्ट से जुड़ा तो नहीं मामला

वैसे तो लग रहा है कि दोनों के बीच सच में विवाद हो गया है, लेकिन ऐसा भी अनुमान किया जा रहा है कि दोनों किसी प्रोजेक्ट को लेकर भी यह सब कर सकते हैं क्योंकि दोनों बार-बार अब होगा हिसाब बोल रहे हैं। वहीं कुछ कमेंट भी कर रहे हैं कि यह शो का प्रमोशन है जिसका नाम है अब होगा हिसाब।

ये भी पढ़ें:प्रणित के शो से वायरल हुई विवादित वीडियो पर बोले एल्विश; '370 की बिरयानी ने दो…

एल्विश और रजत हैं अच्छे दोस्त

बता दें कि एल्विश और रजत के बीच वैसे अच्छा बॉन्ड रहा है। दोनों के बीच काफी पुरानी दोस्ती है। दोनों कई इंटरव्यूज में एक-दूसरे की तारीफ कर चुके हैं और एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दोनों ने एक-दूसरे की बिग बॉस जर्नी में भी खूब सपोर्ट किया है एक-दूसरे को।

ये भी पढ़ें:एल्विश ने कोर्ट के फैसले के बाद पूछा, ढाई साल तक हुई पीड़ा की भरपाई कौन करेगा?

एल्विश की प्रोफेशनल लाइफ

एल्विश की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो फिलहाल वह शो लाफ्टर शेफ में नजर आ रहे हैं। शो में उनकी कुकिंग स्किल और कॉमेडी को सब काफी पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में उनका पंजाबी गाना साड्डी सुन रिलीज हुआ है। इस गाने में उन्होंने सरदार वाला लुक रखा था जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं किया। फैंस को वह इस गाने में काफी पसंद आए हैं। इस गाने के अब तक 7.4 मिलियन व्यूज हो गए हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
elvish yadav Rajat Dalal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।