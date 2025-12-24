नागिन में प्रियंका-कटरीना को लेना चाहती थीं एकता कपूर, लेकिन फिर क्यों नहीं बन पाई बात?

संक्षेप: Ekta Kapoor: एकता कपूर नागिन में प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ को लीड रोल में कास्ट करना चाहती थीं, लेकिन कटरीना यह समझ नहीं पा रही थीं कि भारत में दंतकथाओं की दीवानगी कितनी ज्यादा है।

एकता कपूर प्रोडक्शन के सीरियल 'नागिन' में अभी तक ढेरों एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं और यह शो इतना बड़ा हिट रहा है कि इसके कई सीजन अभी तक आ चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकता कपूर इस शो में प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ को कास्ट करना चाहती थीं? जी हां, एकता कपूर ने खुद अपने एक पॉडकास्ट में इस बारे में बताया कि वो बॉलीवुड की लीडिंग लेडीज को इस सीरियल के लिए साइन करना चाहती थीं, लेकिन एक ने जहां इनकार कर दिया, वहीं दूसरी के साथ कुछ वजहों के चलते बात नहीं बन सकी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्यों कर दिया प्रियंका और कटरीना ने इनकार? एकता कपूर ने पिंकविला के साथ बातचीत में बताया, "वो नहीं जानती थीं कि भारत में दंतकथाएं कितनी बड़ी और व्यापक होती हैं। प्रियंका चोपड़ा ने हां कह दिया था और कटरीना कैफ को भारत में दंतकथाओं की व्यापकता का अंदाजा नहीं था। लेकिन ये दोनों ही बहुत महान औरतें हैं और ये वो औरतें हैं जिनकी मैं बहुत तारीफ करती हूं और उनसे बहुत प्यार करती हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि अपने करियर में कभी मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले।" एकता कपूर ने इसके पीछे की वजह भी बताई।

क्यों प्रियंका-कटरीना के साथ करना चाहती हैं काम? एकता कपूर ने कहा, "हर किसी का सपना होता है कि वह बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार्स के साथ काम करे, लेकिन मैं सोचती हूं कि एक दिन मैं प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ के साथ काम करूंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट हैं। वो आईं, कटरीना को हिंदी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने सीखी और लड़ी, बावजूद इसके कि वो एक फिल्म फैमिली से नहीं थीं। प्रियंका चोपड़ा ने भी चीजें बहुत अच्छी तरह की हैं। तो हां, मैं उन दोनों के साथ काम करना चाहती हूं।"