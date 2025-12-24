Hindustan Hindi News
Ekta Kapoor Wanted Priyanka Chopra and Katrina Kaif to Cast in Naagin But
नागिन में प्रियंका-कटरीना को लेना चाहती थीं एकता कपूर, लेकिन फिर क्यों नहीं बन पाई बात?

Ekta Kapoor: एकता कपूर नागिन में प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ को लीड रोल में कास्ट करना चाहती थीं, लेकिन कटरीना यह समझ नहीं पा रही थीं कि भारत में दंतकथाओं की दीवानगी कितनी ज्यादा है।

Dec 24, 2025 01:10 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
एकता कपूर प्रोडक्शन के सीरियल 'नागिन' में अभी तक ढेरों एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं और यह शो इतना बड़ा हिट रहा है कि इसके कई सीजन अभी तक आ चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकता कपूर इस शो में प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ को कास्ट करना चाहती थीं? जी हां, एकता कपूर ने खुद अपने एक पॉडकास्ट में इस बारे में बताया कि वो बॉलीवुड की लीडिंग लेडीज को इस सीरियल के लिए साइन करना चाहती थीं, लेकिन एक ने जहां इनकार कर दिया, वहीं दूसरी के साथ कुछ वजहों के चलते बात नहीं बन सकी।

क्यों कर दिया प्रियंका और कटरीना ने इनकार?

एकता कपूर ने पिंकविला के साथ बातचीत में बताया, "वो नहीं जानती थीं कि भारत में दंतकथाएं कितनी बड़ी और व्यापक होती हैं। प्रियंका चोपड़ा ने हां कह दिया था और कटरीना कैफ को भारत में दंतकथाओं की व्यापकता का अंदाजा नहीं था। लेकिन ये दोनों ही बहुत महान औरतें हैं और ये वो औरतें हैं जिनकी मैं बहुत तारीफ करती हूं और उनसे बहुत प्यार करती हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि अपने करियर में कभी मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले।" एकता कपूर ने इसके पीछे की वजह भी बताई।

क्यों प्रियंका-कटरीना के साथ करना चाहती हैं काम?

एकता कपूर ने कहा, "हर किसी का सपना होता है कि वह बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार्स के साथ काम करे, लेकिन मैं सोचती हूं कि एक दिन मैं प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ के साथ काम करूंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट हैं। वो आईं, कटरीना को हिंदी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने सीखी और लड़ी, बावजूद इसके कि वो एक फिल्म फैमिली से नहीं थीं। प्रियंका चोपड़ा ने भी चीजें बहुत अच्छी तरह की हैं। तो हां, मैं उन दोनों के साथ काम करना चाहती हूं।"

कब से शुरू होगा सीजन, कौन करेगा लीड रोल?

मालूम हो कि नागिन का नया सीजन 27 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार प्रियंका चहर चौधरी लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी। एक्ट्रेस इस सीजन में 'अनंता' का किरदार निभाती नजर आएंगी, जो कि अनंत कुल की नागिन है। उनके अलावा इस सीजन में दर्शक नमिक पॉल और साहिल उप्पल को अहम किरदार निभाते देखेंगे। एकता कपूर अपने शो का प्रमोशन करने के लिए रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में भी पहुंची थी और उनके आने की काफी चर्चा रही थी।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Priyanka Chopra

