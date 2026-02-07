'अंकिता के साथ नया घर बनाया था उसने...', सुशांत के साथ कैसा था एकता कपूर का बॉन्ड?

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

एकता कपूर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि उनका रिश्ता सुशांत सिंह राजपूत के साथ कैसा था। उन्होंने बताया कि सुशांत के साथ उनका बॉन्ड बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत बुरा लगा था जब उनपर ये आरोप लगा था कि उन्होंने सुशांत सिंह को बैन कर दिया ह

Feb 07, 2026 02:19 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
टीवी इंडस्ट्री की क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। इस बातचीत के दौरान एकता ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत संग बॉन्ड को लेकर भी बात की। एकता ने कहा कि उन्हें उस वक्त बहुत बुरा लगा था जब सुशांत की मौत के बाद उनपर ये आरोप लगा था कि उन्होंने सुशांत सिंह को बैन करा है। एकता ने कहा कि सुशांत के आखिरी वक्त तक उनका रिश्ता एक्टर के साथ बहुत अच्छा था।

जब एकता पर लगा सुशांत को बैन करने का आरोप

उषा काकडे के साथ खास बातचीत में एकता से पूछा गया कि ऐसा कौन सा आरोप है जो उनपर लगा और उन्हें आज भी वो आरोप चुभता है। इसपर एकता ने कहा कि सुशांत की मौत के बाद कुछ 5-6 प्रोड्यूसर्स के साथ मेरा नाम भी जोड़ा गया था और कहा गया था कि मैंने सुशांत को बैन किया है। एकता ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं।

सुशांत के वीडियो के बारे में एकता ने की बात

एकता ने कहा सौभाग्य से उसी वक्त सुशांत का एक वीडियो सामने आया जिसमें सुशांत कह रहे थे- सबसे ज्यादा मेरे करियर में एकता मैम का हाथ है। वो आदेश देंगी, हम पहुंच जाएंगे। एकता ने कहा कि सुशांत के आखिरी समय तक मेरा और उसका ऐसा रिश्ता बना रहा।

कैसा था एकता और सुशांत सिंह का रिश्ता?

एकता ने कहा, “ये कभी बदला नहीं। चाहे वो मुझे घर से पिकअप करके कहे कि आपको मेरे साथ बाहर जाना है….कि पार्टी करनी है आज आपको मेरे साथ। उसके घर पर मैं बैठी थी, और ये मैंने कहीं नहीं बोला है। उसका नया घर बनाया था उसने अंकिता के साथ। मेरी एक दोस्त थी सृष्टि, उसके साथ मैं बाहर गई थी। उसने (सुशांत) उसे कुछ 500 कॉल किए थे कि मैम को मेरे घर पर लेकर आओ।”

एकता ने आगे बताया कि उसने उसके घर पर खुद खाना गरम करवाया। एकता और उनकी दोस्त बाहर खाना खाने जा रहे थे। सुशांत ने एकता से कहा कि नहीं आप बाहर नहीं जाओगे, आप मेरे साथ ही खाना खाओगी।एकता ने कहा कि तो इस तरह का मेरा और रिश्ता था। इसलिए जब उनपर वो आरोप लगे तो वो दुखी भी हो गई थीं और हैरान भी थीं।

