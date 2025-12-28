कैसा लगा एकता कपूर का नागिन 7? सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया

संक्षेप: Naagin 7 X Review: एकता कपूर के नागिन 7 का पहला एपिसोड 27 दिसंबर को रिलीज हो गया है। सीरियल को सोशल मीडिया पर मिलेजुले रिव्यूज मिले हैं। आइए जानते हैं एक्स यूजर्स को कैसा लगा नागिन 7 का एपिसोड?

कलर्स टीवी पर एकता कपूर का सीरियल नागिन 7 27 दिसंबर से शुरू हो गया है। शो का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। शो के एपिसोड की शुरुआत करण कुंद्रा से होती है। करण कुंद्रा एक प्रोफेसर की भूमिका में नदर आए हैं। शो में 2001 प्रयागराज कुंभ को दिखाया गया है। वहां, करण कुंद्रा धर्म गुरुओं से मिलते हैं और बताते हैं कि 2025 में महा कुंभ होगा और तब देश पर बहुत बड़ा संकट आएगा। घुसपैठिएं देश को नुकसान पहुंचाएंगे।

प्रोफेसर के रूप में नजर आए करण कुंद्रा करण कुंद्रा को अपनी रिसर्च से पता चलता है कि देश को नागलोक की रानी बचाएगी। वो उस घर भी जाता है जहां उसे लगता है अनंता मिलेगी। वहां उसे अनंता नहीं मिलती है। पहले एपिसोड में तेजस्वी प्रकाश भी नजर आती हैं। वो नागलोक की रानी अनंता को जन्म देती हैं। अनंता के जन्म के बाद तेजस्वी की मौत हो जाती है और अनंता की देखरेख अमृतसर का एक परिवार करता है।

पहले ही एपिसोड में 24 साल का लीप इसके बाद शो के पहले एपिसोड में 24 साल का लीप दिखाया जाता है। 24 साल बाद अमृतसर का वो परिवार दिल्ली शिफ्ट हो जाता है और अनंता बड़ी हो चुकी होती हैं। अनंता कोई और नहीं बल्कि ईशा सिंह बनी हैं। ईशा सिंह काफी अलग लुक में नजर आई हैं।

ईशा से बिल्कुल उलटा प्रिंयका का किरदार प्रियंका चाहर चौधरी पूर्वी के किरदार में नजर आई हैं। प्रियंका चाहर चौधरी का किरदार जर्नलिस्ट बनना चाहती है। प्रियंका का किरदार ईशा से बिल्कुल अलग और उलटा दिखाया गया है। जहां ईशा का किरदार एक बोल्ड और तेज लड़की का है। वहीं, पूर्वी बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई गई हैं। एपिसोड के आखिर में खुलासा होता है कि अमृतसर के उस परिवार ने अनन्ता को अपनी बेटी पूर्वी का नाम दिया होता है और पूर्वी को अनन्ता का नाम दिया होता है। इसका मतलब है प्रियंका चाहर चौधरी नागिन की भूमिका में नजर आएंगी।

दर्शकों ने शो के लॉजिक पर उठाए सवाल शो को एक्स पर मिलेजुले रिव्यूज मिले हैं। एक यूजर ने लिखा- सही में घिसी-पिटी कहानी फिरसे। नागिन 6 में प्राथर्ना कोरोना से लड़ रही थी। और नागिन 7 में प्रगति 2001 में बच्चे को जन्म दे रही है। लॉजिक छुट्टी मनाने चला गया है।

एकता कपूर पर क्यों भड़के एक ने लिखा- कहां लोग नाग-नागिन तो शिव जी का भक्त समझते हैं और कहां एकता कपूर इन्हें बार डांसर जैसा लुक दे देती है। खुद को एकता कपूर किसी हॉलीवुड का डायरेक्टर समझती हैं। एक ने लिखा- ऐसा लग रहा है नागिन 6 रिपीट पर देख रहा हूं। वही प्रोफेसर, धर्मगुरु और ज्योतिष वाला नाटक।