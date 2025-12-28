Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीEkta Kapoor Naagin 7 Karan Kundrra Tejashwi Prakash Priyanka Chahar Episode 1 X review people called it boring illogical
कैसा लगा एकता कपूर का नागिन 7? सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया

कैसा लगा एकता कपूर का नागिन 7? सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया

संक्षेप:

Naagin 7 X Review: एकता कपूर के नागिन 7 का पहला एपिसोड 27 दिसंबर को रिलीज हो गया है। सीरियल को सोशल मीडिया पर मिलेजुले रिव्यूज मिले हैं। आइए जानते हैं एक्स यूजर्स को कैसा लगा नागिन 7 का एपिसोड?

Dec 28, 2025 09:23 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कलर्स टीवी पर एकता कपूर का सीरियल नागिन 7 27 दिसंबर से शुरू हो गया है। शो का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। शो के एपिसोड की शुरुआत करण कुंद्रा से होती है। करण कुंद्रा एक प्रोफेसर की भूमिका में नदर आए हैं। शो में 2001 प्रयागराज कुंभ को दिखाया गया है। वहां, करण कुंद्रा धर्म गुरुओं से मिलते हैं और बताते हैं कि 2025 में महा कुंभ होगा और तब देश पर बहुत बड़ा संकट आएगा। घुसपैठिएं देश को नुकसान पहुंचाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रोफेसर के रूप में नजर आए करण कुंद्रा

करण कुंद्रा को अपनी रिसर्च से पता चलता है कि देश को नागलोक की रानी बचाएगी। वो उस घर भी जाता है जहां उसे लगता है अनंता मिलेगी। वहां उसे अनंता नहीं मिलती है। पहले एपिसोड में तेजस्वी प्रकाश भी नजर आती हैं। वो नागलोक की रानी अनंता को जन्म देती हैं। अनंता के जन्म के बाद तेजस्वी की मौत हो जाती है और अनंता की देखरेख अमृतसर का एक परिवार करता है।

पहले ही एपिसोड में 24 साल का लीप

इसके बाद शो के पहले एपिसोड में 24 साल का लीप दिखाया जाता है। 24 साल बाद अमृतसर का वो परिवार दिल्ली शिफ्ट हो जाता है और अनंता बड़ी हो चुकी होती हैं। अनंता कोई और नहीं बल्कि ईशा सिंह बनी हैं। ईशा सिंह काफी अलग लुक में नजर आई हैं।

ईशा से बिल्कुल उलटा प्रिंयका का किरदार

प्रियंका चाहर चौधरी पूर्वी के किरदार में नजर आई हैं। प्रियंका चाहर चौधरी का किरदार जर्नलिस्ट बनना चाहती है। प्रियंका का किरदार ईशा से बिल्कुल अलग और उलटा दिखाया गया है। जहां ईशा का किरदार एक बोल्ड और तेज लड़की का है। वहीं, पूर्वी बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई गई हैं। एपिसोड के आखिर में खुलासा होता है कि अमृतसर के उस परिवार ने अनन्ता को अपनी बेटी पूर्वी का नाम दिया होता है और पूर्वी को अनन्ता का नाम दिया होता है। इसका मतलब है प्रियंका चाहर चौधरी नागिन की भूमिका में नजर आएंगी।

दर्शकों ने शो के लॉजिक पर उठाए सवाल

शो को एक्स पर मिलेजुले रिव्यूज मिले हैं। एक यूजर ने लिखा- सही में घिसी-पिटी कहानी फिरसे। नागिन 6 में प्राथर्ना कोरोना से लड़ रही थी। और नागिन 7 में प्रगति 2001 में बच्चे को जन्म दे रही है। लॉजिक छुट्टी मनाने चला गया है।

एकता कपूर पर क्यों भड़के

एक ने लिखा- कहां लोग नाग-नागिन तो शिव जी का भक्त समझते हैं और कहां एकता कपूर इन्हें बार डांसर जैसा लुक दे देती है। खुद को एकता कपूर किसी हॉलीवुड का डायरेक्टर समझती हैं। एक ने लिखा- ऐसा लग रहा है नागिन 6 रिपीट पर देख रहा हूं। वही प्रोफेसर, धर्मगुरु और ज्योतिष वाला नाटक।

कुछ लोगों को काफी पसंद आया नागिन 7

कुछ यूजर्स ने शो की तारीफ की है। एक ने लिखा- पहला एपिसोड काफी इम्प्रेसिव था। शो में कास्टिंग बहुत बेहतरीन की गई है। एक ने लिखा अच्छी शुरुआत है। शो बेस्ट होगा। वहीं, शो में इस्तेमाल किए वीएफएक्स भी लोगों ने तारीफ की है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Tv Serial

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।