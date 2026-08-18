Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एकता कपूर ‘नागिन’ फ्रेंचाइजी पर बना रही हैं फिल्म, साथ दिखेंगी मौनी, प्रियंका, अदा खान और तेजस्वी?

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

एकता कपूर नागिन पर फिल्म बनाने जा रही हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने सोशल पर एक वीडियो शेयर कर सभी हीरोइन का चेहरा दिखाया है। ऐसा माना जा रहा है कि नागिन फिल्म में मौनी रॉय अदा खान समेत ये सबही एक्ट्रेसेज नजर आ सकती हैं।

ekta kapoor making a film on naagin franchise, mouni roy, adaa khan may seen togther
एकता कपूर ‘नागिन’ फ्रेंचाइजी पर बना रही हैं फिल्म, साथ दिखेंगी मौनी-तेजस्वी

एकता कपूर ने कुछ समय पहले नागिन फ्रेंचाइजी को बड़े पर्दे पर लाने जा रही हैं। नागिन को कई सालों से टीवी पर देखा जा रहा है। इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत मौनी रॉय से हुई थी और हर सीजन में एंटरटेनमेंट जगत से नई एक्ट्रेसेज को नागिन के किरदार में देखा गया। अब ये नागिन सीरीज फिल्म का रूप लेने जा रही है। एकता कपूर ने मौनी रॉय, प्रियंका चाहर चौधरी के साथ नागिन फ्रेंचाइजी पर फिल्म बनाने जा रही हैं।

नागिन पर बन रही है फिल्म

नाग पंचमी के मौके पर एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में नागिन के हर सीजन की एक्ट्रेस को दिखाया गया है। वीडियो में मौनी रॉय के अलावा अदा खान, निया शर्मा, तेजस्वी प्रकाश, सुरभि ज्योति,और सुरभि चंदना नागिन बने नजर आ रही हैं। सीस वीडियो के साथ कहा गया है कि नागिन 11 सालों से टीवी की दुनिया पर राज करती आई हैं अब टीवी से बाहर निकल रही हैं। इसके कैप्शन में एकता ने लिखा है, 'कुछ मजेदार आने वाला है'। देखिए ये वीडियो-

ये भी पढ़ें:नाग पंचमी के दिन शाहरुख खान के बंगले में निकले 8 फीट लंबे सांप

नागिन फिल्म को लेकर यूजर्स रिएक्शन

इस एलान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इसपर अपना रिएक्शन दिया। एक्टर अर्जुन बिजलानी ने दिल बनाकर अपनी खुशी जताई है। मौनी रॉय के फैन क्लब ने उनका शिवन्या का किरदार याद किया है, एक यूजर ने विवियन डीसेना को नागिन फिल्म में देखने की ख्वाइश, वहीं कुछ यूजर ने नमिक और प्रियंका चाहर की जोड़ी को वापस से देखने के बारे में लिखा है। एक यूजर का कहना है कि ये फिल्म सिर्फ मौनी के नाम से चलेगी।यूजर्स इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:18 से 21 अगस्त के बीच जियो हॉटस्टार पर आ रही हैं ये फिल्में और सीरीज

नागिन की शुरुआत

बता दें, साल 2015 में एकता कपूर ने नागिन की शुरुआत की थी। मौनी रॉय ने लीड किरदार निभाया था। इसमें अदा खान भी नागिन के किरदार में ऑडियंस के बीच हिट हो गई थीं। टीवी की दुनिया में ये शो सबसे बड़ा सुपरनैचुरल ड्रामा साबित हुआ।शो की पॉपुलैरिटी के को देखते हुए एकता कपूर ने कई अलग एक्ट्रेसेज के साथ कई और सीजन बनाए। इनमें से कुछ हिट हुए और कुछ को वैसा रिएक्शन नहीं मिला। अब एकता कपूर अपनी इस पॉपुलर फ्रेंचाइजी पर फिल्म बना रही हैं। प्रोमो देखकर तो लग रहा है इसमें सभी सीजन की लीड हीरोइन नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मौनी रॉय नागिन का सबसे बड़ा चेहरा मानी गई हैं। इस शो की वजह से ही उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिली।

ये भी पढ़ें:तो फिर आओ…जानिए किसने लिखे फिल्म 'आवारापन' के गाने
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Mouni Roy Adaa Khan Ekta Kapoor अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।