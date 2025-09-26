Ekta Kapoor Clarifies She Did Not Take Dig at Ram Kapoor Weight Loss says he is neither women nor on television एकता कपूर ने राम कपूर के वेट लॉस पर नहीं कसा था तंज, बोलीं- 'कोई कहे आपने मुझे गंजा बुलाया…', Tv Hindi News - Hindustan
एकता कपूर ने राम कपूर के वेट लॉस पर नहीं कसा था तंज, बोलीं- 'कोई कहे आपने मुझे गंजा बुलाया…'

कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया पर एकता कपूर का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एकता कपूर वजन घटाने को लेकर बात करती नजर आई थीं। इस वीडियो को राम कपूर के वजन घटाने से जोड़कर देखा जा रहा था। अब एकता ने साफ किया कि वो राम कपूर के लिए नहीं था। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 05:03 PM
कुछ महीने पहले एकता कपूर का वजन घटाने को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो राम कपूर के वजन घटाने के कुछ दिन बाद सामने आया था। इस वजह से एकता कपूर के वीडियो को राम कपूर के वेट लॉस से जोड़कर देखा जा रहा था। राम कपूर की पत्नी ने भी उस वीडियो को राम कपूर पर तंज समझा था। अब एकता कपूर ने साफ किया है कि उन्होंने वो वीडियो राम कपूर के लिए नहीं पोस्ट किया था।

एकता कपूर ने बताया क्यों बनाया था वो वीडियो

इंडिया टुडे से खास बातचीत में अपनी वेट लॉस वीडियो के बारे में बात करते हुए एकता कपूर ने कहा कि उनका वो वीडियो बड़े अच्छे लगते हैं प्रोमो के लॉन्च से एक हफ्ते पहले आया था। उन्होंने कहा कि प्रोमो में दिखाया गया था कि एक लड़की कपड़े ट्राई कर रही होती है। उसका साइज लारज होता है, लेकिन वो मीडियम साइज में फिट होना चाहती है। उसे बिल्कुल अलग दिशा में लिया गया। उसके तुरंत बाद मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि कैसे महिलाओं को खुद को अपनाना शुरू करना चाहिए।

एकता कपूर बोलीं- मैं ऐसा क्यों करूंगी

एकता ने आगे कहा, "मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे राम कपूर, जो एक महिला भी नहीं हैं और न टीवी में हैं, जो वजन की समस्या से नहीं जूझ रहे हैं, जिन्होंने वजन कम किया, वो कैसे तस्वीर में आ गए। मैं ऐसी थी कि क्या सच में? ऐसा था कि मैं अपने बालों के बारे में बात कर रही हूं और कोई कहीं कहे कि आपने मुझे गंजा बुलाया। मैं ऐसा क्यों करूंगी।"

क्या था पूरा विवाद

मार्च 2025 में एकता ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो अपने वजन बढ़ने को लेकर बात कर रही थीं और फॉलोवर्स से पूछ रही थीं कि क्या उन्हें एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट्स या ओजमपिक या मोनजारो जैसी ड्रग्स का इस्तेमाल करना चाहिए या ज्यादा खाने को नजरअंदाज करने के लिए अपना मुंह बंद रखना चाहिए। ये वीडियो तेजी से वायरल हुई और लोगों ने सोचा कि एकता कपूर ने राम कपूर पर तंज था जिन्होंने उसी वक्त के आसपास बताया था कि उन्होंने 55 किलो वजन कम किया था।

