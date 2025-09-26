एकता कपूर ने राम कपूर के वेट लॉस पर नहीं कसा था तंज, बोलीं- 'कोई कहे आपने मुझे गंजा बुलाया…'

कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया पर एकता कपूर का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एकता कपूर वजन घटाने को लेकर बात करती नजर आई थीं। इस वीडियो को राम कपूर के वजन घटाने से जोड़कर देखा जा रहा था। अब एकता ने साफ किया कि वो राम कपूर के लिए नहीं था।

कुछ महीने पहले एकता कपूर का वजन घटाने को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो राम कपूर के वजन घटाने के कुछ दिन बाद सामने आया था। इस वजह से एकता कपूर के वीडियो को राम कपूर के वेट लॉस से जोड़कर देखा जा रहा था। राम कपूर की पत्नी ने भी उस वीडियो को राम कपूर पर तंज समझा था। अब एकता कपूर ने साफ किया है कि उन्होंने वो वीडियो राम कपूर के लिए नहीं पोस्ट किया था।

एकता कपूर ने बताया क्यों बनाया था वो वीडियो इंडिया टुडे से खास बातचीत में अपनी वेट लॉस वीडियो के बारे में बात करते हुए एकता कपूर ने कहा कि उनका वो वीडियो बड़े अच्छे लगते हैं प्रोमो के लॉन्च से एक हफ्ते पहले आया था। उन्होंने कहा कि प्रोमो में दिखाया गया था कि एक लड़की कपड़े ट्राई कर रही होती है। उसका साइज लारज होता है, लेकिन वो मीडियम साइज में फिट होना चाहती है। उसे बिल्कुल अलग दिशा में लिया गया। उसके तुरंत बाद मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि कैसे महिलाओं को खुद को अपनाना शुरू करना चाहिए।

एकता कपूर बोलीं- मैं ऐसा क्यों करूंगी एकता ने आगे कहा, "मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे राम कपूर, जो एक महिला भी नहीं हैं और न टीवी में हैं, जो वजन की समस्या से नहीं जूझ रहे हैं, जिन्होंने वजन कम किया, वो कैसे तस्वीर में आ गए। मैं ऐसी थी कि क्या सच में? ऐसा था कि मैं अपने बालों के बारे में बात कर रही हूं और कोई कहीं कहे कि आपने मुझे गंजा बुलाया। मैं ऐसा क्यों करूंगी।"