जी टीवी पर अबरार काजी के शो का नाम पवित्र रिश्ता? गुस्से में एकता कपूर, बोलीं- दिमाग से कंगाल…
जीटीवी पर फिर से पवित्र रिश्ता शो के आने की खबर से जहां कई दर्शक खुश नहीं हैं। वहीं इस बीच एकता कपूर ने भी एक पोस्ट करके गुस्सा निकाला है। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारों में काफी कुछ कह डाला है।
जीटीवी पर फिर से पवित्र रिश्ता नाम का शो शुरू होने की खबर के बाद एकता कपूर का एक पोस्ट वायरल हो रहा है। एकता ने इनडायरेक्टली अपना गुस्सा निकाला है लेकिन उनके मैसेज से समझ आ रहा है कि वह नए पवित्र रिश्ता की बात कर रही हैं। अपकमिंग शो में अबरार काजी और प्रियांशी यादव लीड रोल में होंगे। शो के प्रोड्यूसर अमन सचदेवा और डायरेक्टर सिद्धार्थ वंकार हैं। पढ़ें एकता ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है।
एकता ने निकाला गुस्सा
एकता ने पोस्ट में लिखा है जब आप एक IP (शायद उनका मतलब इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी से है) नहीं क्रिएट कर पाते तो दूसरे क्रिएटर की स्थापित प्रॉपर्टी का शोषण करने लगते हो। यह बहुत बुरे एथिक्स या दिमागी रूप से कंगालपनगी र या फिर दोनों की निशानी है। इसमें कुछ भी पवित्र नहीं है।
क्या है दर्शकों का रिएक्शन
एकता ने इस मैसेज में खुलकर कुछ नहीं लिखा लेकिन लोगों को समझ आ रहा है कि उनका इशारा किस ओर है। शो जल्द ही टेलीकास्ट होगा। शो पर दर्शकों के सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के रिएक्शंस दिख रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि पुराना पवित्र रिश्ता शो नहीं बल्कि इमोशन था। इसका टाइटल बदल ना चाहिए। एक यूजर ने लिखा है, पवित्र रिश्ता टाइटल बदलो। यह सुशांत के साथ हमारी याद है। एक ने लिखा है पवित्र रिश्ता एकता का होता तो समझ आता पर ये दूसरे का है। कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि उन्हें शो के आने का इंतजार है।
जब अर्चना हुईं फेमस
पुराना पवित्र रिश्ता साल 2009 में शुरू हुआ था। इसका फाइनल एपिसोड 25 अक्तूबर 2014 में टेलीकास्ट हुआ था। शो के लीड सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे थे। सुशांत इसमें मानव और अंकिता अर्चना के रोल में थीं। दोनों लीड कैरेक्टर्स को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। अर्चना लोखंडे को लोग आज भी अर्चना के रूप में याद रखते हैं। इसी शो के दौरान उनके और सुशांत के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
