TV Serial Kissa: वो मनहूस सीरियल जिसके सेट पर हुआ था भयानक हादसा, 52 लोगों की चली गई थी जान
हम आपको एक ऐसे टीवी सीरियल के बारे में बता रहे हैं जिसके सेट पर करीब 52 लोगों की मौत हो गई थी। एक्टर और डायरेक्टर संजय खान भी इस घटना में बुरी तरह से घायल हो गए थे। दरअसल, सेट पर आग लगी थी जिसके बड़ी संख्या में जानमाल का नुकसान हुआ था।
आज हम आपको दूरदर्शन के उस ऐतिहासिक शो के बारे में बता रहे हैं जिसे उसकी कहानी के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन साथ-साथ उसे याद किया जाता है सेट पर हुई एक बड़ी दुर्घटना के लिए। हम जिस सीरियल की बात कर रहे हैं उसके सेट पर एक भीषण आग लग गई थी। इस दुर्घटना में 52 लोगों की जान चली गई थी। सीरियल के डायरेक्टर और एक्टर संजय खान भी इस आग में बुरी तरह झुलस गए थे। उन्हें 13 महीनों तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था।
क्या आप पहचान पाए टीवी सीरियल का नाम?
क्या आप पहचान पाए सीरियल का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सीरियल का नाम है द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। यह शो दूरदर्शन पर 25 फरवरी 1990 से लेकर 14 अप्रैल 1991 तक प्रसारित हुआ था। हालांकि, शो की शूटिंग के दौरान सेट पर भीषण आग लग गई थी जिसने हर किसी को सदमा पहुंचाया था।
सेट पर लगी थी भीषण आग
8 फरवरी, 1989 का वो दिन शायद ही इस सीरियल से जुड़े लोग भूल सकते हों। यही वो दिन था जब सेट पर एक भीषण आग लगी थी और सब कुछ तबाह हो गया था। संजय खान इस शो के डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर थे। सेट पर आग लगने की घटना में संजय खान भी बुरी तरह झुलस गए थे। संजय खान को थर्ड डिग्री बर्न हुए थे।
बुरी तरह झुलस गए थे संजय खान
रिपोर्ट्स के मुताहिक, मायसूर के प्रीमियर स्टूडियोज में सीरियल का सेट था। वहीं, पर आग लगने की ये घटना हुई थी। संजय खान का शरीर लगभग 65 पर्सेंट जल गया था। वो 13 महीने अस्पताल में भर्ती रहे थे और उनकी 73 सर्जरी हुई थीं।
इस एक्टर को सुबह से मिल रहे थे अशुभ संकेत
सीरियल का हिस्सा रहे एक्टर अनंत महादेवन ने सिद्धार्थ कनन के पुराने पॉडकास्ट में बताया था कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन उन्हें सुबह से ही अशुभ संकेत मिल रहे थे। उन्होंने बताया था कि उस दिन पहले उन्हें शूट पर जाने के लिए टैक्सी का इंतजार करना पड़ा था, फिर रास्ते में उनकील टैक्सी खराब हो गई थी। आनंद ने बताया था कि उस घटना के बाद अगले दिन सुबह तक क्र और एक्टर्स का क्या हाल था किसी को नहीं पता था। लोगों ने अपने-अपने घरों पर फोन करके बताया था कि वो लोग जिंदा हैं।
इस घटना के बाद सीरियल का प्रोडक्शन 6 महीने तक होल्ड पर चला गया था। 6 महीने बाद संजय खान के भाई अकबर खान ने सीरियल का डायरेक्शन शुरू किया। संजय खान भी इलाज के बाद शूटिंग पर लौटे थे। संजय खान सीरियल में टीपू सुल्तान बने थे। इस सीरियल में मुकेश ऋषि, दीपिका चिखलिया, शहबाज खान और शशि शर्मा जैसे कलाकार नजर आए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
