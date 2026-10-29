दूरदर्शन के इस शो ने बिजली विभाग में ला दी थी दहशत, लोग जला देते थे ट्रांसफार्मर
आज हम आपको दूरदर्शन के ऐसे शो के बारे में बताने वाले है जिसे काफी पसंद किया जाता था। इतना ही नहीं इसको लेकर क्रेज इतना था कि लोग इसे देखने के लिए पैसे तक दे देते थे।
दूरदर्शन के 2 पौराणिक शोज सबके फेवरेट थे और वो थे महाभारत और रामायण। इन शोज को काफी पसंद किया जाता था और लोगों के दिल में इन शोज के लिए काफी प्यार था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के लिए लोग इतने एक्साइटेड रहते थे कि अगर उसके टेलिकास्ट के दौरान लाइट चली जाती थी तो वो ट्रांसफार्मर में आग लगा देते थे।
लोग क्यों ट्रांसफार्मर पर लगा देते थे आग
शो में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले नितिश भारद्वाज ने एक बार शो को लेकर क्रेज के बारे में बताते हुए कहा था, ‘अगर बिहार या उत्तर प्रदेश में उस समय रात को 9-10 बजे लाइट चली जाती तो लोग ट्रांसफार्मर पर आग लगा देते थे। बिजली विभाग वाले फिर इस बात का ध्यान जरूर रखते थे कि जब महाभारत आ रहा हो तो लाइट ना जाए क्योंकि वो लोगों का गुस्सा नहीं झेलना चाहते थे।’
जब लोग पैसे देकर देखते थे टीवी पर शो
उन्होंने यह भी बताया था कि कैसे उन्हें एक आईएस ऑफिसर ने बताया था कि एक आदमी था जिसके पास 2 टीवी के सेट थे। एक ब्लैक एंड व्हाइट था और एक वो था जिसमें शो को कलर टीवी में देखने के लिए 5 पैसे देने पड़ते थे। वह आईएएस ऑफिसर पर महाभारत देखने के लिए उस समय 5 पैसे देते थे हर एपिसोड को देखने के लिए।
इस शो से लोगों में बनी बॉन्डिंग
नितिश ने यह भी बताया था कि मुंबई में भी ऐसी सिचुएशन थी। वह बोले थे, ‘उनकी बिल्डिंग में भी 2 टीवी के सेट्स होते थे। उनके लिविंग रूम में लोग आते थे और सब साथ में बैठकर शो देखते थे। वहीं पैसेज में कलर टीवी लगा होता था। रामायण और महाभारत शोज लोगों को साथ लेकर आए। लोगों में फैमिली बॉन्डिंग हुई, पड़ोसी एक-दूसरे से मिले और सोसाइटी बॉन्डिंग हुई।’
लोग देते हैं इज्जत
नितिश ने आगे बताया कि कैसे लोग जब उन्हें मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं। उन्होंने कहा, इस देश में बहुत गहरी आस्था है। अगर लोग रामलीला में अभिनय करने वालों के पैर छू सकते हैं, तो इसमें हमारे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इस शो के जरिए हम पूरे देश तक पहुंचे हैं। मुझे लोग भगवान कृष्ण की इमेज से जोड़ते हैं। मुझे जो रिस्पेक्ट मिलती है वो भगवान कृष्ण के लिए ना कि जो मैं हूं इसके लिए।
बता दें कि महाभारत शो के 94 एपिसोड्स आए थे। 2 अक्तूबर 1988 से शुरू हुआ ये शो 24 जून 1990 तक चला था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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