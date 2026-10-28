दूरदर्शन का पहला हॉरर शो, देख खौफ में आ गए थे लोग, IMDb पर मिली है 8.9 रेटिंग
आपने आहट, शशश कोइ है जैसे शोज देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन शोज से पहले भी एक ऐसा हॉरर शो आया था जिसने सबको डरा कर रख दिया था।
टीवी पर आपने कई हॉरर शोज देखे होंगे जिन्होंने आपके रातों की नींद भी उड़ाई है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसे शो के बारे में बताने वाले हैं जो दूरदर्शन का था। यह दूरदर्शन का पहला हॉरर शो था। इस शो में हॉरर इतना था कि आप अकेले बैठकर इस शो को देखने से डरेंगे। आहट और शशश कोई है जैसे हॉरर शोज से पहले इस शो ने अपना राज बनाय हुआ था।
कौनसा है वो शो और क्या है कहनी
जिस शो के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है किले का रहस्य। इसकी कहानी एक गांव में मौजूद एक पुराने किले के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे शापित और भूतिया माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वहां सदियों पुराना खजाना छिपा हुआ है। कहा जाता है कि जो भी किले के अंदर जाता है, उसकी लाश मिलती थी और उसकी पीठ पर लाल रंग के हाथ का निशान होता था। इस वजह से अब उस किले में कोई नहीं जाता है।
इस शो में जबरदस्त हॉरर, थ्रिलर और ट्विस्ट ऐसे हैं कि आप स्क्रीन से अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। इस शो ने लोगों को जितना डरा दिया था उतना सबका दिल जीता था। लोग डरते भी थे, लेकिन फिर भी शो देखते थे। यह शो रात को 11 बजे आता था।
कहानी में ट्विस्ट
हालांकि स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब बाद में पता चलता है कि यहां भूत का एंगल नहीं है और ना ही ये किला शापित है बल्कि कुछ क्रिमिनल लोग झूठी भूत की कहानी बनाकर गांव वालों को डराते हैं और कुछ अपराधिक काम करते हैं।
पहला एपिसोड
शो के फर्स्ट एपिसोड की बात करें तो इसमें दिखाया गया था कि कैसे एक डेयर को करने के लिए 2 यंग आदमी किले के अंदर जाते हैं। लेकिन फिर कुछ डरावनी हरकतों के बाद वे भाग आते हैं। दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तभी दोनों में से एक दूसरे की शर्ट पर एक लाल रंग का हाथ का प्रिंट देखता है। इसके बाद वही लड़का अगली सुबह मृत पात है।
शो के डायरेक्टर और कास्ट
शो में अन्नू कपूर, पियुष मिश्रा, विरेंद्र सक्षेना अहम किरदार में थे। इस शो से पियुष और विरेंद्र को काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। वहीं सीमा कपूर ने शो को लिखा था और इसे डायरेक्ट किया था।
आईएमडीबी रेटिंग
शो को इतना पसंद किया गया था कि आप हैरान हो जाएंगे कि किले का रहस्य की आईएमडीबी रेटिंग 8.9 है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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