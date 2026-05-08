दूरदर्शन के 26 एपिसोड वाला वो कॉमेडी शो जिसमें नजर आई थीं माधुरी दीक्षित, 7.2 है IMDb रेटिंग
Madhuri Dixit TV Debut: आज हम आपको दूरदर्शन के उस कॉमेडी शो के बारे में बता रहे हैं जिससे माधुरी दीक्षित ने अपना टीवी डेब्यू किया था। इस शो में कुल 26 एपिसोड्स थे।
दूरदर्शन के कई ऐसे शोज हैं जिसमें बॉलीवुड के कई ऐसे सितारे नजर आए जिनका नाम आज इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल होता है। बहुत से सितारों ने दूरदर्शन के सीरियल्स से करियर शुरू किया और धीरे-धीरे टीवी और फिल्म जगत की दुनिया में कामयाबी हासिल की। दिवंगत एक्टर इरफान खान, मुकेश खन्ना, शाहरुख खान, नीना गुप्ता और पंकज कपूर जैसे कई ऐसे नाम हैं जो दूरदर्शन के हिट शोज में नजर आए। पर क्या आप जानते हैं माधुरी दीक्षित भी दूरदर्शन के एक शो में नजर आई थीं?
इस शो से माधुरी दीक्षित ने किया था टीवी डेब्यू
जी हां, माधुरी दीक्षित दूरदर्शन के साल 1985 में प्रसारित शो पेइंग गेस्ट में नजर आई थीं। साल 1985 से 1986 तक इस शो का प्रसारण हुआ। पेइंग गेस्ट एक कॉमेडी शो था। इस शो की गिनती उस वक्त के हिट शोज में की जाती थी।
पेइंग गेस्ट दो डायरेक्टर्स ने किया था डायरेक्ट
माधुरी दीक्षित ने इसी शो से अपना टीवी डेब्यू किया था। माधिरी दीक्षित इस सीरियल के पहले एपिसोड में नीना का किरदार निभाती नजर आई थीं। इस सीरियल को अभिनव पाठक और समीर गांगुली ने डायरेक्ट किया था।
क्या है इस शो की कहानी?
इस शो की कहानी की बात करें तो इस शो की कहानी कृष्णकांत त्रिवेदी और उनकी पत्नी शारदा के इर्द-गिर्द घूमती है। कृष्णकांत और शारदा बूढ़े हो चुके हैं। उनके बच्चे विदेश में बस चुके हैं। ऐसे में अकेलेपन से लड़ने के लिए दोनों ये बुजुर्ग कपल अपने घर में पेइंग गेस्ट रखने का फैसला करता है।
हर एपिसोड की अलग होती थी कहानी
हर एपिसोड में शो में नए पेइंग गेस्ट नजर आते हैं। इस शो के माध्यम से मेकर्स ने मिडिल क्लास की उस वक्त की परेशानियों को मजाक के साथ हाइलाइट करने की कोशिश की थी। इस शो को खूब पसंद किया गया था।शो के कुल 26 एपिसोड्स प्रसारित हुए थे।
शो में नजर आए थे ये कलाकार
इस सीरियल में माधुरी दीक्षित के अलावा सुब्बिराज (कृष्णकांत), उर्मिता भट (शारदा), नंदिता ठाकुर, दिनेश हिंगू, चंदेर मोहन खन्ना, अनु धवन, साहिल चड्ढा और मयूर वर्मा जैसे कलाकार नजर आए थे। इस शो की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो शो की रेटिंग 7.2 है।
इस शो को हम आपके हैं कौन, विवाह जैसी फिल्में बनाने वाले राजश्री प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया था। उस वक्त प्रोडक्शन हाउस की बागडोर ताराचंद बड़जात्या के हाथ में थी। इस शो का हर एपिसोड 20 से 25 मिनट का होता था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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