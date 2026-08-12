टीवी शो ‘शरारत’ का टाइटल सॉन्ग इस पॉपुलर बॉलीवुड सिंगर ने गाया था, पहचाना इन्हें?
टीवी शो शरारत तो आपने देखा होगा। इस शो में चुटकी बजाकर जादू होता था। लेकिन क्या आपको पता है टीवी प्रोग्राम शरारत का टाइटल सॉन्ग किसने गया था? आप इस बॉलीवुड सिंगर का नाम जानकर हैरान हो जाएंगे।
साल 2003 में टीवी पर फरीदा जलाल, श्रुति सेठ का शो शरारत टेलीकास्ट हुआ था। खासकर बच्चों के लिए बनाया गया ये शो उस समय में बढ़ो का भी फेवरेट था। उस समय ऐसी मैजिकल वाले टीवी प्रोग्राम का चलन था। इससे पहले टीवी प्रोग्राम शक्तिमान और शाकालाका बुमबुम भी ऑडियंस के बीच खूब पॉपुलर हुए थे। उस समय में शो शरारत का कांसेप्ट हिट हुआ था। लेकिन इसके के टाइटल सॉन्ग ने अपनी अलग जगह बनाई थी। 'शरररारत…थोड़ा जादू, थोड़ी नजाकत हल्की-फुल्की है ये शरारत'। क्या आप जानते हैं इस गाने को बॉलीवुड की मशहूर सिंगर ने गाया था। पहचानिए इस सिंगर को।
शरारत की असली आवाज सुनिधि की थी
कई फिल्में बना चुके प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला ने अपने प्रोडक्शन में बना शो शरारत बनाया था। इस शो को राजीव मेहरा ने डायरेक्ट किया था। शरारत की कहानी तीन परियों की थी जो इंसानी जन्म ले चुकी हैं लेकिन उनके पास खास शक्ति है। वो चुटकी बजाकर अपना हर काम कर सकती हैं। तीनों मां, बेटी और नानी के किरदार फरीदा जलाल, श्रुती सेठ और पूनम नरूला ने निभाए थे। करीब तीन साल तक टीवी की ऑडियंस को एंटरटेन करने वाले इस शो का टाइटल सॉन्ग बहुत कैची और पसंद किए जाने वाला था। इस सॉन्ग को बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर सुनिधि चौहान ने गाया था।
सुनिधि ने कई टीवी शोज में दी अपनी आवाज
सुनिधि चौहान ने कम उम्र में कई बड़ी फिल्मों में आवाज दी। इसी के साथ वो टीवी शोज और सीरियल की दुनिया में भी एक्टिव रहीं। वो सुनिधि ही थीं जिन्होंने एकता कपूर के सीरियल ‘कसौटी कसौटी जिंदगी की’ में कोमोलिका के किरदार के लिए ‘निका’ की आवाज दी थी। सुनिधि ने एकता कपूर के कई दूसरे टीवी शो कैसे कहीं किसी रोज, पवित्र रिश्ता समेत कई शोज में अपनी आवाज दी।
सुनिधि चौहान का जादू
सुनिधि अपनी वर्सेटाइल सिंगिंग के लिए मशहूर हैं। सिंगर ने अपने सिंगिंग करियर में। हर तरह के गाने गाए हैं। उनकी आवाज में दुखी, हैपी, सूफी, कॉमेडी हर तरह के गाने जचे हैं। उनकी इस टैलेंट की वजह से उन्हें ग्लोबल सिंगर में गिना जाता है। सुनिधि अब फिल्मों के साथ गाना गाने के साथ कॉन्सर्ट भी करती हैं। उनके स्टेज परफॉरमेंस सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। उनके गाए गानों ने अलग स्तर पर म्यूजिक कंपोजर और ऑडियंस को प्रभावित किया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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