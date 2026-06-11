दिव्यांका ने बताया एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं उनके जुड़वा बच्चे, एक को कहा राम, दूसरे को...
नई-नई मां बनीं दिव्यांका त्रिपाठी जुड़वा बच्चों के आने के बाद अपने अनुभवों को अपने फैंस संग शेयर कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके दोनों बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने दोनों के अलग होने पर हैरानी जताई।
एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया हाल ही में जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स बने हैं। अपनी नई जिंदगी को ये कपल काफी एंजॉय कर रहा है। दिव्यांका अपने मां बनने के अनुभवों को व्लॉग के जरिए फैंस के साथ शेयर कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके दोनों बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दिव्यांका ने इस चीज पर हैरानी भी जताई। उन्होंने कहा कि एक बेटा बहुत शांत रहता है। वहीं दूसरा, फीड करते-करते ही सो जाता है।
अपने बच्चों को अभी समझ रही हैं दिव्यांका त्रिपाठी
दिव्यांका ने कहा, “मेरे प्यारे बच्चे जब सोते हैं न तो इतने अच्छे लगते हैं। लगता है रात को कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सारे झूठे अलार्म होते हैं। मैं अभी भी उनको समझ रही हूं कि उनका टेंपरामेंट क्या है, उनका मूड क्या है। मैं चाहती हूं कि उनके सोने का, खाने और पीने की टाइमलाइन्स मैच हो जाएं। दोनों बहुत अलग हैं।”
इस बात पर दिव्यांका को होती है हैरानी
दिव्यांका ने इस चीज पर हैरानी भी जताई। उन्होंने कहा, "ये कैसे हो सकता है कि दो नए लोग आपके घर आए हैं, एक ही पैदाइश है और पैदाइश से ही एक दूसरे से इतने अलग हैं?"
एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं दिव्यांका के बच्चे
अपने व्लॉग में दिव्यांका ने दोनों बच्चों की पर्सनालिटी के बारे में भी बात की। दिव्यांका अभी अपने बच्चों को टी1 और टी2 कहकर बुलाती हैं। दिव्यांका ने कहा कि टी 2 अटेंशम मैगनेट है।
टी2 को बताया अटेंशन मैगनेट
दिव्यांका ने कहा, “हमारा टी2 अटेंशन मैगनेट है। उसको अपने आप ही अटेंशन मिल जाती है। और हमारा टी1 तो बिल्कुल बड़े भाई जैसा है। विवेक ने कहा टी1 श्री राम जैसा है। वो बस फीड कर लेता है और आराम करता है। टाइम से फीड करेगा और मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा।”
टी2 के बारे में बात करते हुए दिव्यांका ने कहा, “ये हमारा टी2 भाई हैं। थोड़ी देर बाद शरारत कर देते हैं। इनको फीड चाहिए होता है और फीड लेते लेते ही सो जाते हैं।”
दिव्यांका बोलीं- बच्चों का मछली जैसा मुंह बन जाता है
दिव्यांका ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि बच्चों को मां से खुशबू आती है, वो सही कहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे वैसे आराम से सोते रहते हैं, लेकिन जैसे ही दिव्यांका बच्चों के पास जाती हैं उनके बच्चे मछली जैसा मुंह बनाने लगते हैं।
शादी के 10 साल बाद पेरेंट्स बनें दिव्यांका और विवेक
दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया शादी के 10 साल बाद पेरेंट्स बने हैं। मई में कपल के घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। दिव्यांका की डिलीवरी सी-सेक्शन से हुई है। मां बनने के बाद दिव्यांका यूट्यूब पर व्लॉग के जरिए फैंस से जुड़ी हैं। वो फैंस को अपने अनुभवों के बारे में बता रही हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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