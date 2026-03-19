Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दिव्यांका त्रिपाठी ने बेबी बंप की फोटो शेयर कर प्रेग्नेंसी की कन्फर्म, कहा- कुछ जर्नी जल्दबाजी में नहीं होती

Mar 19, 2026 02:36 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया शादी के 10 साल बाद माता-पिता बनने जा रहे हैं। दिव्यांका ने एक खूबसूरत तस्वीर शेयर कर अपनी प्रेगनेंसी कन्फर्म की है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई है।

दिव्यांका त्रिपाठी ने बेबी बंप की फोटो शेयर कर प्रेग्नेंसी की कन्फर्म, कहा- कुछ जर्नी जल्दबाजी में नहीं होती

टीवी की फेमस एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर को सुनकर फैंस खुशी से झूम उठेंगे। दिव्यांका जल्दी ही मां बनने वाली हैं। टीवी के फेमस कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया शादी के 10 साल बाद माता-पिता बनने जा रहे हैं। दिव्यांका ने एक खूबसूरत तस्वीर शेयर कर अपनी प्रेगनेंसी कन्फर्म की है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई है। साथ ही इस पर फैंस ही नहीं स्टार्स के भी जमकर कमेंट्स आ रहे हैं। सभी उन्हें ढेर सारी बधाई दे रहे हैं।

बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं दिव्यांका

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने आज यानी गुरुवार, 19 मार्च को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस को गुड न्यूज दी है। इन तस्वीरों में दिव्यांका अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। वहीं, विवेक भी उनके साथ हर तस्वीर में पोज देते दिख रहे हैं। तस्वीरों में कपल के चेहरे पर माता-पिता बनने की खुशी साफ नजर आ रही है।

ये भी पढ़ें:'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में आएगा जनरेशन लीप? राजन शाही ने तोड़ी चुप्पी
ये भी पढ़ें:'धुरंधर 2' देख चकराया इस डायरेक्टर का दिमाग, रणवीर के लिए कर डाली ये बड़ी डिमांड

खुशी का नहीं ठिकाना

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। उन्होंने चार तस्वीरें शेयर की हैं। पहली में विवेक, दिव्यांका के बेबी बंप पर हाथ रख दिल का पोज बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी में दोनों एक दूसरे को बाहों में लेकर खुलकर हसंते। वहीं, तीसरी वो एक छोटा सा शूज लेकर अपने वाले मेहमान की ओर इशारा करते दिखे, चौथी में फिर से विवेक पत्नी के बेबी बंप संग पोज देते नजर आए। इस दौरान कपल ने ट्वीनिंग करते हुए व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी है।

ये भी पढ़ें:धुरंधर 2 में दिखा PM मोदी का नोटबंदी वाला भाषण, सामने आए फैंस के रिएक्शन

कुछ सफर जल्दबाजी के लिए नहीं होते...

दिव्यांका और विवेक ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, '10 साल बाद कहानी में एक नया मोड़। कुछ सफर जल्दबाजी के लिए नहीं होते... वे एक-दूसरे के साथ मिलकर तैयार होने के बारे में होते हैं। और ठीक जब आपको लगता है कि आपकी कहानी पूरी हो गई है... जिंदगी उसमें सबसे खूबसूरत अध्याय जोड़ देती है। अभी भी इस पल को जी रहे हैं... अभी भी बिना किसी वजह के मुस्कुरा रहे हैं... हमारे दिल कृतज्ञता से भरे हैं - हम माता-पिता बनने वाले हैं।' कपल के इस पोस्ट पर यूजर्स कमेंट कर उन्हें बधाई दे रहे हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री

और पढ़ें
Divyanka Tripathi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।