दिव्यांका त्रिपाठी शादी के 10 साल बाद बनीं जुड़वां बच्चों की मां, विवेक दहिया ने फिल्मी स्टाइल में दी गुड न्यूज
दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो गया है। दोनों पेरेंट्स बन गए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिये सबसे अपनी खुशी बांटी है।
दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया के घर डबल खुशखबरी आई है। एक्टर्स ट्विन्स के पेरेंट्स बने हैं। दिव्यांका ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया है। विवेक दहिया ने इंस्टाग्राम पोस्ट करके ये बड़ी खुशी अपने शुभचिंतकों से बांटी है। उनके पोस्ट पर मुबारकबाद की झड़ी लग गई। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग और फैन्स उन्हें शुभकामनाएं और बच्चों को प्यार दे रहे हैं।
विवेक ने ऐसे दी गुड न्यूज
विवेक और दिव्यांका के अकाउंट्स से पोस्ट है, 'हमने खुशियां मांगी थीं, ईश्वर ने कहा, दोहरी लो। जुड़वां बेटों का आशीर्वाद मिला है।' विवेक ने कैप्शन में लिखा है, इंतजार खत्म हो गया है... बेटे हमारे साथ हैं, हमने जो सोचा था जिंदगी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मेरे करण अर्जुन आ गए। मैं और दिव्या पेरेंटहुड का जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी के आशीर्वाद की जरूरत है। विवेक के पोस्ट के साथ क्यूट सा पोस्टर है जिसमें ब्लू कपड़े पहने दो बच्चे बने हैं।
सिलेब्स की बधाइयां
विवेक के पोस्ट पर कई लोगों की बधाइयां दिख रही हैं। माही विज ने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। करिश्मा तन्ना ने भी बधाई दी है। सुरभि ज्योति, जेमी सहित कई लोग दिव्यांका और विवेक को शुभकामनाएं दे रहे हैं। आकांक्षा पुरी ने लिखा है, ओह माय गॉड, तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं।
शेयर करती रही हैं मैटर्निटी जर्नी
दिव्यांका अपनी खूबसूरत मैटर्निटी जर्नी फैन्स के साथ शेयर करती रही हैं। उन्होंने पति विवेक दहिया के साथ कई सारे खूबसूरत फोटोज और रील्स डाले हैं। 5 अप्रैल को उनकी गोदभराई थी। इसकी क्लिप पर भी लोगों ने खूब प्यार लुटाया है। दिव्यांका ग्री साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थीं।
कैसे बनी विवेक और दिव्यांका की जोड़ी
दिव्यांका शादी के 10 साल बाद मां बनी हैं। विवेक और दिव्यांका की मुलाकात ये हैं मोहब्बतें के सेट पर हुई थी। धीरे-धीरे नजदीकी बढ़ी और प्यार हो गया। दोनों ने इस बात की किसी को कानोंकान खबर नहीं लगने दी थी। साल 2016 में विवेक और दिव्यांका ने भोपाल में शाद की। दोनों की जोड़ी को लोगों ने नच बलिये में पसंद किया और वे शो भी जीते।
देर से बच्चा करना, सोचा-समझा फैसला
दिव्यांका विकी लालवानी के इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि देर से बच्चा पैदा करना सोचा-समझा फैसला है। उन्हें अब ही बेबी चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा था कि बेटा हो या बेटी उनकी कोई प्रिफरेंस नहीं है। मजेदार बात है कि दिव्यांका ने यह खबर लोगों को मार्च में दी थी। वह खुश थीं कि छह महीने तक इतनी बड़ी खबर को छिपाकर रखने में कामयाब रहीं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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