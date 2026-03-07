Hindustan Hindi News
दिव्या अग्रवाल ने पति से अलग होने की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- हम इसलिए अलग हैं क्योंकि...

Mar 07, 2026 01:19 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
दिव्या अग्रवाल को लेकर काफी समय से ऐसा दावा किया जा रहा है कि वह पति अपूर्व से अलग रह रही हैं। अब दिव्या ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ दी है और पूरा सच बताया है।

दिव्या अग्रवाल द 50 शो में नजर आ रही थीं, लेकिन वह फिनाले से पहले ही बाहर हो गई थीं। शो के दौरान एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा हुई थी। भव्या सिंह जो शो में बतौर कंटेस्टेंट थीं, उन्होंने दावा किया था कि दिव्या अपने पति अपूर्व से अलग रह रही हैं। इतना ही दिव्या पर गोल्ड डिगर का भी टैग लगाया गया था। अब इन दावों पर दिव्या ने अपना रिएक्शन दिया है। दिव्या ने बताया कि आखिर क्यों वह पति से अलग रह रही हैं।

क्यों पति से दूर रह रही हैं दिव्या

जूम/ टेली टॉक से बात करते हुए दिव्या ने कहा, 'हां मैं पति के साथ नहीं रह रही हूं। मैं अलग रह रही हूं। मैं अपने काम के पास रह रही हूं और वह अपने काम के पास। हम आज भी बतौर गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड मिलते हैं।'

गोल्ड डिगर के टैग पर क्या कहा

गोल्ड डिगर के टैग पर दिव्या ने कहा, ‘हमारी शादी और लव अब भी जिंदा है। लोगों के पास आधी जानकारी है। मैं गोल्ड डिगर नहीं हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा खुद को डायमंड डिगर कहना। मेरा पति डायमंड है।’

शो से बाहर होने पर पति का रिएक्शन

दिव्या ने यह भी बताया कि उनके शो से बाहर होने पर पति का क्या रिएक्शन था। वह बोलीं, ‘अपूर्व ने मुझसे पूछा कि तुम शो क्यों नहीं जीती। मैंने कहा कि मैं कभी नहीं चाहती थी द 50 शो जीतना। हर शो को जीतना जरूरी है।’

दिव्या ने आगे कहा, 'जब मैं बाहर आई, अपूर्व ने मुझे काफी टेस्टी खाना खिलाया। मुझे लगता है सिर्फ खाना ही मुझे फिक्स कर सकता है। वह मेरी दुनिया से काफी अलग हैं। वह मुझे हैप्पी और हेल्दी चाहते हैं।'

कब की थी दिव्या और अपूर्व ने शादी

बता दें कि दिव्या ने बिजनेसमैन अपूर्व से फरवरी 2024 में शादी की। दोनों ने मराठी ट्रेडिशनल स्टाइल में शादी की थी। शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के अलग होने की खबरें आने लगी थी।

जब शादी की फोटोज डिलीट होने पर आई थी तलाक की अफवाह

दिव्या ने उन अफवाहों पर सोशल मीडिया पर लिखा था, ‘मैं कोई शोर नहीं मचाती। मैं कमेंट्स नहीं करती और ना स्टोरीज बनाती हूं। मैंने 2500 पोस्ट डिलीट किए थे, लेकिन लोगों ने शादी की फोटोज के डिलीट होने पर फोकस किया। यह काफी फनी है लोग जो सोचते हैं। मैंने हमेशा दरअसल वही किया है जो लोग मुझसे उम्मीद नहीं करते। अब लोग मुझसे 2 ही चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं- बेबीज और तलाक। लेकिन दोनों चीजें नहीं हो रही हैं।’

