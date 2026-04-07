नहीं रहे दिशा वकानी के पिता भीम, 'लगान' और 'स्वदेश' समेत इन फिल्मों में किया था काम
Disha Vakani Father Died: कई सालों तक टीवी सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का हिस्सा रहीं एक्ट्रेस दिशा वकानी के पिता भीम वकानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। भीम वकानी अपनी बेटी के साथ इस शो में भी नजर आ चुके थे।
लंबे वक्त से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे टीवी सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का हिस्सा रहीं एक्ट्रेस दिशा वकानी के पिता और दिग्गज अभिनेता भीम वकानी का निधन हो गया है। दिशा वकानी TMKOC में दयाबेन का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुई थीं और उनके पिता भीम वकानी भी एक जाने-माने थिएटर आर्टिस्ट रहे थे। भीम वकानी ने सिनेमा जगत में भी अपना योगदान दिया। भीम वकानी के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में शोक की लहर है। भीम वकानी के निधन की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने चहेते कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
बेटे मयूर ने किया कन्फर्म, यहां होगा अंतिम संस्कार
भीम वकानी के निधन की जानकारी उनके बेटे मयूर वकानी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। भीम वकानी के बेटे मयूर वकानी सीरियल में सुंदरलाल का किरदार निभाते हैं। मयूर ने बताया कि उनके पिता ने आज सुबह आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार अहमदाबाद में किया जाएगा। जहां परिवार के करीबी लोग और कुछ दोस्त उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद रहेंगे। वकानी परिवार ने इस मुश्किल वक्त में लोगों ने उन्हें प्राइवेसी देने की अपील की है।
'लगान' से लेकर 'स्वदेश' तक में कर चुके थे काम
भीम वकानी का एक्टिंग करियर काफी मैच्योर और वराइटी से भरा रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गुजराती थिएटर से की थी, जहां सालों तक उन्होंने अपनी कला को निखारा। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा का रुख किया और 'लगान', 'स्वदेश' और 'लज्जा' जैसी कई क्लासिक फिल्मों में नजर आए। फिल्मों में उनके रोल अक्सर छोटे होते थे, लेकिन उनके अभिनय की गहराई दर्शकों पर एक अलग छाप छोड़ जाती थी। उन्होंने 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के एक एपिसोड में अपनी बेटी के साथ स्क्रीन भी शेयर की थी। उस एपिसोड में उन्होंने 'मावजी छेड़ा' का किरदार निभाया था।
मां बनने के बाद स्क्रीन पर नहीं लौटीं दिशा वकानी
भीम वकानी का जाना उनके परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है। बात दिशा वकानी के वर्क फ्रंट की करें तो मां बनने के बाद पिछले कई सालों से दिशा वकानी एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं। 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दयाबेन के तौर पर उन्हें आज भी घर-घर में याद किया जाता है। दिशा वकानी के वापस लौटने का दर्शकों ने ही नहीं, बल्कि शो मेकर्स ने भी काफी इंतजार किया। पिता के निधन पर शोक प्रकट करते हुए फैंस दिशा को पर्दे पर वापस देखने की बात लिख रहे हैं। दिशा वकानी पर्दे पर लौटेंगी या नहीं, यह तो साफ नहीं है, लेकिन फिलहाल इस मुश्किलव वक्त में पूरा वकानी परिवार काफी तकलीफ में है।
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