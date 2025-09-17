Video: दीपिका कक्कड़ का वीडियो हुआ वायरल, बेटे रुहान को अरबी सिखाते आईं नजर

Dipika Kakar Video: दीपिका कक्कड़ का बेटा रुहान दो साल का हो गया है। ऐसे में वह अपने बेटे को अरबी सिखा रही हैं ताकि आगे चलकर रुहान कुरान पढ़ सके।

टीवी की मशहूर अदाकारा दीपिका कक्कड़ इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। उन्हें स्टेज-2 लिवर कैंसर है, लेकिन इसके बावजूद वह हिम्मत नहीं हार रही हैं। दीपिका अपनी बीमारी से जंग लड़ते हुए भी अपने बेटे रुहान के साथ हर पल को खास बनाने की कोशिश करती हैं और अपने प्रोफेशनल कामकाज को भी संभाल रही हैं।

वायरल वीडियो हाल ही में दीपिका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह अपने नन्हे बेटे रुहान को बड़े प्यार और धैर्य से अरबी वर्णमाला सिखाती नजर आती हैं। यह दरअसल कुरान की शिक्षा की ओर उनकी पहली पहल है।

रुहान की उम्र दीपिका और शोएब इब्राहिम ने साल 2023 में अपने बेटे रुहान का इस दुनिया में स्वागत किया था। देखते ही देखते रुहान अब पूरे दो साल के हो चुके हैं। कपल अक्सर अपने यूट्यूब व्लॉग्स और इंस्टाग्राम वीडियोज के जरिए अपनी निजी जिंदगी के प्यारे पल फैन्स के साथ साझा करता रहता है, जिससे दर्शकों को उनकी फैमिली लाइफ की झलक मिलती है।

इस्लाम अपनाया धार्मिक आस्था की बात करें तो दीपिका ने साल 2018 में इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला किया था। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम फैजा रख लिया। वह हमेशा कहती हैं कि यह उनकी जिंदगी का सबसे अहम और सुखद फैसला था, जिसमें उनका परिवार भी मजबूती से उनके साथ खड़ा रहा।