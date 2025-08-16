लिवर सर्जरी के बाद भी दीपिका का दर्द नहीं हो रही कम, फोटो शेयर कर लिखा- जब ट्रीटमेंट काफी…

दीपिका कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ अपना हाल बताया है कि कैसे कभी-कभी ट्रीटमेंट के दौरान सिंपल चीज भी काफी हैवी लगती है। दीपिका के इस पोस्ट को देखकर फैंस उनको लेकर परेशान हो रहे हैं।

दीपिका कक्कड़ अपनी हेल्थ को लेकर बात करती रहती हैं। कुछ समय पहले दीपिका की स्टेज 2 लिवर कैंसर की सर्जरी हुई थी। फिलहाल दीपिका की दवाइयां चल रही हैं। लेकिन इस बीच उन्हें कई चीजों को झेलना पड़ रहा है जैसे हेयर फॉल, घबराहत, अल्सर। अब दीपिका ने अपनी फोटो शेयर की है इंस्टाग्राम स्टोरी जिसमें वह टेबल पर अपने हाथ पर सर रखकर कैमरे को देख रही हैं।

क्या लिखा दीपिका ने फोटो शेयर कर दीपिका ने लिखा, 'वो दिन जब ट्रीटमेंट काफी हार्ड होता है और सिंपल चीज भी हैवी फील होती है।'

बता दें कि दीपिका पिछले 2 महीने से फैंस के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हैं जबसे उन्हें लिवर कैंसर हुआ। दीपिका ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट शेयर कर फैंस को अपने लिवर कैंसर के बारे में बताया था।

उन्होंने लिखा था, 'जैसा कि आप सब जानते हो, पिछले कुछ हफ्ते हमारे लिए काफी मुश्किल भरे थे। पेट के ऊपर वाले पार्ट में दर्द फील होने के बाद पता चला कि टेनिस बॉल साइज ट्यूमर है और फिर पता चला कि ट्यूमर कैंसर का दूसरा स्टेज पर है। यह हमारे लिए काफी मुश्किल समय रहा है।'

अब होगा स्कैन दीपिका की फिर 14 घंटे लंबी सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद दीपिका अब घर में हैं और उन्होंने बताया कि अगले महीने अब उनका स्कैन होगा जिसको लेकर वह काफी नर्वस हैं।