दीपिका कक्कड़ की ननंद सबा इब्राहिम के रेस्टोरेंट्स हुए बंद, बोलीं- गैस सिलेंडर नहीं मिला रहा है

दीपिका कक्कड़ की ननंद सबा इब्राहिम के रेस्टोरेंट्स हुए बंद, बोलीं- गैस सिलेंडर नहीं मिला रहा है
Gas Cylinder Shortage: टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम की बहन, सबा इब्राहिम, अपने रेस्टोरेंट के बारे में एक जरूरी अपडेट शेयर करने के बाद फिर सुर्खियों में आ गई हैं।
टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की ननंद सबा इब्राहिम एक पॉपुलर यूट्बर हैं। यूट्यूब से होने वाली कमाई से सबा ने हाल ही में मुंबई और दिल्ली में खुद का रेस्टोरेंट खोला था। उन्होंने इसका नाम 'खुशामदीद' रखा था। हालांकि, उन्हें अब अपने ये दोनों रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़ रहे हैं। क्यों? इसका जवाब उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग में दिया है।
सबा इब्राहिम ने क्या कारण बताया?
सबा ने अपने व्लॉग में बताया कि रेस्टोरेंट बंद होने के दो कारण है। पहला कारण ये है कि उन्हें गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। दरअसल, पश्चिमी एशिया में चल रही युद्ध के कारण कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत है। यूं तो यद्यपि सरकार ने एलपीजी आवंटन 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया है, लेकिन फिर भी कई शहरों में इसकी कमी और ऊंची कीमतें एक समस्या बनी हुई हैं।
दूसरा कारण
इसके अलावा, सबा ने ये भी बताया कि उन्हें रेस्टोरेंट के इंटीरियर में कुछ बदलाव करने हैं ताकि चूहे रेस्टोरेंट में न आ पाएं इसलिए उन्होंने रेस्टोरेंट को कुछ दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया है।
कब तक बंद रहेंगे रेस्टोरेंट्स?
सबा ने कहा कि उनका रेस्टोरेंट 15-20 दिन के लिए बंद रहेगा। हालांकि, ऑनलाइन डिलीवरी ऑन रहेगी।
कौन चलाता है दोनों रेस्टोरेंट?
सबा के पति खालिद नियाज दोनों रेस्टोरेंट्स का काम देखते हैं। वो रेस्टोरेंट के बंद होने से काफी दुखी हैं। उन्होंने सबा के व्लॉग में बताया कि रेस्टोरेंट के बंद होने की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। रेस्टोरेंट के बंद होने से न सिर्फ उनका बिजनेस ठप पड़ेगा, बल्कि उन्हें रेस्टोरेंट की मरम्मत के काम में पैसे भी लगाना पड़ेंगे। हालांकि, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है इसलिए उन्हें इन तमाम मुश्किलों के बावजूद रेस्टोरेंट बंद करने पड़ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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