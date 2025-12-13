दीपिका ने बताया कौन है शोएब की पहली पत्नी, बोलीं इस बात पर होती है सबसे ज्यादा लड़ाई

संक्षेप: बिग बॉस विनर दीपिका ने हाल ही में अपने पति शोएब इब्राहिम को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि उनकी किस बात पर सबसे ज्यादा शोएब से लड़ाई होती है। इसी के साथ दीपिक ने कहा कि वो शोएब की दूसरी पत्नी हैं।

बिग बॉस की विनर रह चुकीं दीपिका और उनके पति शोएब टीवी के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक हैं। दोनों अपने व्लॉग्स के जरिए फैंस को अपने जीवन से जुड़े अपडेट्स देते रहते हैं। हालांकि, अब एक पॉडकास्ट में दीपिका ने पति शोएब को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि उनके और शोएब के बीच किस बात को लेकर सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। इसी दौरान दीपिका ने खुद को शोएब की दूसरी पत्नी बताया। उन्होंने बताया कि शोएब की पहली पत्नी कौन हैं।

किस बात पर होती है दीपिका-शोएब की लड़ाई? दीपिका और शोएब हाल ही में रश्मि देसाई के पॉडकास्ट में शामिल हुए। इस दौरान दीपिका ने पति शोएब की फोन की लत के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उनकी और शोएब की सबसे ज्यादा लड़ाई फोन के पीछे होती है। दीपिका ने शोएब के फोन को उनकी पहली पत्नी बताया।

दीपिका ने बताया कौन है शोएब की पहली पत्नी? दीपिका ने कहा कि ये शोएब के फोन की लत है। उन्होंने कहा कि शोएब का फोन उनकी पहली पत्नी है और वो शोएब की दूसरी पत्नी हैं। दीपिका ने कहा कि उन लोगों की ज्यादातर लड़ाई फोन को लेकर होती है। दीपिका ने कहा कि जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को ये बात पता है।

दीपिका से लड़ाई पर क्या बोले शोएब? इस बात पर रश्मि ने शोएब से कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वो इस मामले में दीपिका को लड़ाई में हरा सकते हैं। इस बात पर शोएब ने कहा, "मैं पहले ही सरेंडर कर रहा हूं। क्योंकि उसमे बिग बॉस जीता है। मैं इसके दिमाग के साथ नहीं खेल सकता।"