भारती सिंह ने पूछा- कभी कोई नशा नहीं किया फिर कैंसर कैसे हुआ?, दीपिका कक्कड़ बोलीं- सारे डॉक्टर्स ने यही बोला…

भारती सिंह ने पूछा- कभी कोई नशा नहीं किया फिर कैंसर कैसे हुआ?, दीपिका कक्कड़ बोलीं- सारे डॉक्टर्स ने यही बोला…
संक्षेप: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ स्टेज-2 लिवर कैंसर से जूझ रही हैं और इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। इसी बीच, वह भारती सिंह के पॉडकास्ट पर पहुंची हैं।
दीपिका कक्कड़ ने अपने कैंसर पर खुलकर बात की। उन्होंने भारती सिंह के पॉडकास्ट में कहा, “मेरा कैंसर सिर्फ ट्यूमर में था। जब पिछली बार हमने टेस्ट करवाए थे तो कैंसर के सेल्स बॉडी में कहीं पर भी डिटेक्ट नहीं हुए थे। ऐसे में डॉक्टर्स ने मेरे लिवर का 22% निकाल दिया तो ट्यूमर और कैंसर दोनों मेरी बॉडी से निकल गए। हालांकि, मैं थैरेपी ले रही हूं और टेस्ट भी करवा रही हूं ताकि नजर रख सकें कि कैंसर के सेल्स न वापस आएं।”
भारती सिंह ने अपने पॉडकास्ट में पूछा, ‘ये क्यों होता है? आपने कभी कोई नशा नहीं किया फिर कैसे हो गया?’ दीपिका ने कहा, ‘मेरे जो सर्जन हैं उन्होंने या मेरे फैमिली डॉक्टर ने सबने यही कहा है कि हम तुम्हारे केस में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको कैंसर कैसे हुआ।’
भारती दंग रह गईं। भारती बोलीं, ‘कोई कारण नहीं था?’ दीपिका बोलीं, ‘कुछ होगा। वो अल्लाह जानता है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में न कभी ड्रिंक किया है और न कभी स्मोक किया है। हां, बाहर का खाना खाती हूं, लेकिन डिसिप्लिन में।’
भारती ने पूछा, ‘आपको पता कैसे चला?’ दीपिका बोलीं, ‘मुझे गॉलब्लैडर का पेन हुआ था। काफी समय से ये पेन हो रहा था। जब रुहान था पेट में तब से। ब्लड टेस्ट करवा रहे थे सब नॉर्मल आ रहा था। एक बार डॉक्टर को बताया भी था तो उन्होंने कहा एसिडिटी का होगा। एक बार जब बहुत ज्यादा दर्द हुआ तब मैं डॉक्टर के पास गई। दवाई ली और ठीक हो गया। फिर दर्द उठा। इसके बाद टेस्ट करवाए बहुत सारे तब पता चला।’
