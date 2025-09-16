Dipika Kakar reveals suffering from extreme hair fall due to side effects of stage two liver cancer दीपिका कक्कड़ साइड इफेक्ट्स से हुईं परेशान, बोलीं- नहाने के बाद 10-15 मिनट तक किसी से बात नहीं करती, Tv Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीDipika Kakar reveals suffering from extreme hair fall due to side effects of stage two liver cancer

दीपिका कक्कड़ साइड इफेक्ट्स से हुईं परेशान, बोलीं- नहाने के बाद 10-15 मिनट तक किसी से बात नहीं करती

दीपिका कक्कड़ स्टेज 2 लिवर कैंसर से जूझ रही हैं। सर्जरी के बाद वे गंभीर साइड इफेक्ट्स झेल रही हैं, लेकिन पॉजिटिव रहकर स्वस्थ होने की कोशिश कर रही हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 05:08 PM
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में फैंस को अपने हेल्थ अपडेट्स दिए। उन्होंने बताया कि वह इस समय स्टेज 2 लिवर कैंसर से लड़ रही हैं। उन्हें लिवर में ट्यूमर भी था जिसे डॉक्टरों ने 14 घंटे लंबी सर्जरी के बाद बाहर निकाला। हालांकि, सर्जरी के बाद अब उन्हें कई साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ रहा है।

सर्जरी के बाद के साइड इफेक्ट्स

दीपिका ने बताया कि इस वक्त उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। यह उन्हें मेंटली और इमोशनली काफी परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी वह नहा कर बाहर निकलती हैं, तब 10-15 मिनट तक किसी से बात नहीं करतीं। बस चुपचाप बैठ जाती हैं क्योंकि उस दौरान सबसे ज्यादा बाल टूटते हैं। उन्होंने यह भी साझा किया कि कुछ दिन पहले उन्हें मुंह में दर्दनाक छाले भी हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद वह खुद को पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं।

पति का साथ और प्रोफेशनल वर्क

दीपिका के पति शोएब इब्राहिम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि दीपिका की हालत देखकर उन्हें बहुत चिंता होती है, लेकिन वे भी पत्नी की तरह मजबूत बने हुए हैं। शोएब ने फैंस से भी अपील की है कि वे दीपिका के लिए दुआ करते रहें। वहीं दीपिका अपना वर्कशॉप सेटअप करने में बिजी रहती हैं।

शोएब भी बीमार

इस बीच शोएब खुद भी कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं। बावजूद इसके, वे ‘बिग बॉस 19’ के कंटेस्टेंट्स पर नजर रख रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपने पसंदीदा प्रतिभागियों अमाल मलिक, जीशान कादरी, अभिषेक कुमार और तान्या मित्तल का जिक्र करते हुए पोस्ट कर रहे हैं।

Shoaib Ibrahim Dipika Kakar

