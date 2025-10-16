Hindustan Hindi News
Dipika Kakar Reveals How Son Ruhaan Helps Her Amid Liver Cancer Diagnosis Today He Gave Me My Medicines On His Own

लिवर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान दीपिका कक्कड़ का बेटा बना उनका सहारा, बोलीं- आज वह मुझे देता है दवाई

Thu, 16 Oct 2025 05:34 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
दीपिका कक्कड़ ने तब सबको हैरान कर दिया था जब उन्होंने बताया कि उनके लिवर में कैंसर है। दीपिका की सर्जरी भी हुई है और फिलहाल वह पहले से बेहतर हैं। अब दीपिका ने बताया कि ऐसे वक्त में कैसे उनका बेटे रुहान उन्हें सपोर्ट करता है। दीपिका ने कहा कि उन्हें रुहान को देखकर गर्व महसूस होता है कि कैसे इतनी कम उम्र में वह ऐसे जिम्मेदारी निभाता है।

बेटा देता है दवाई

दरअसल, व्लॉग में दीपिका बोलती हैं कि रुहान के साथ जहां वह खेलती हैं, वहीं उनका बेटा उन्हें दवाई देता है। उन्हें गर्व महसूस होता है कि कैसे उनका बेटा इतनी छोटी उम्र में जिम्मेदारी लेता है। इसके अलावा वह उसके साथ फन गेम्स और छोटी एक्विटीज करती हैं।

शोएब बोले शुक्रगुजार हूं कोई बीमारी नहीं है

वहीं शोएब इस वक्त कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ की आधा जीवन स्पेंड कर दिया है और मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे कई कोई बिमारी नहीं हुई है। लाइफ काफी छोटी है और हमें अपने परिवार वालों और करीबी का ध्यान रखना चाहिए। जिनसे आप प्यार करते हो वो शायद बदल जाएं। मैंने कई लोगों को बदलते देखा है और कुछ मुझे छोड़कर भी गए, लेकिन उन एक्सपीरियंस ने मुझे काफी कुछ सिखाया भी है।

शोएब ने बताया कि कैसे वह अपने पिता से लाइफ को लेकर बात करते हैं और पैरेंट्स की महत्वपूर्णता को लेकर और इससे उनके पैरेंट्स काफी इमोशनल भी हो जाते हैं। खैर फिलहाल पूरा परिवार साथ में काफी मस्ती करते हैं और कई हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय करते हैं।

