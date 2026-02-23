दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई एक और दिक्कत, शोएब बोले- कल तक सबकुछ ठीक था…
दीपिका कक्कड़ को कैंसर के इलाज के बीच हेल्थ से जुड़ी एक और दिक्कत का पता चला है। उनके पेट में दो दिन से दर्द था जिसकी जांच करवाने पर सिस्ट का पता चला है। उनके पति ने हेल्थ अपडेट दिया है।
दीपिका कक्कड़ काफी वक्त से हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रही हैं। उन्हें लिवर कैंसर हुआ था, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब उनके पति शोएब इब्राहिम ने बताया है कि दीपिका के पेट में सिस्ट हो गई है और उन्हें सर्जरी के लिए जल्द ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाएगा। दीपिका और शोएब पार्टी कर रहे थे इसके बाद ही दीपिका की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने बताया कि क्या दिक्कतें आ रही हैं।
सीटी स्कैन में निकली सिस्ट
शोएब ने शनिवार को बताया 'आज का दिन अस्पताल के चक्कर लगाते बीता। कल तक सब ठीक था। दो दिन से दीपिका के पेट में हल्का दर्द था जो कि शुक्रवार को और बढ़ गया। तो हम डॉक्टर के पास गए और एक सीटी स्कैन करवाया। हमें पता चला कि दीपिका को 13 सेमी की एक और सिस्ट हो गई है।'
पेट के साथ कंधे में दर्द
दीपिका इस पर बताती हैं, 'पेट के साथ मुझे दो दिन से कंधे में दर्द भी था। यह हमारे लिए चिंता की बात थी। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि लेफ्ट कंधे में दर्द इस वजह से नहीं है।' शोएब आगे बताते हैं, 'सिस्ट के अलावा सब कुछ नॉर्मल है। हम इस वजह से ही डर रहे थे। पिछली बार डॉक्टर ने बताया था कि एग्रेसिव ट्यूमर्स के वापस आने के चांसेज हैं। हालांकि ये शुरुआती स्टेज है लेकिन दिसंबर के PET स्कैन में ये नहीं दिखा था।' शोएब बोले अभी इसे सिस्ट ही कह रहे हैं क्योंकि बहुत छोटी है। उन्होंने यह भी बताया कि कोई मेजर सर्जरी नहीं होगी। दीपिका को 3-4 दिन भर्ती रहना पड़ेगा। डॉक्टर इस सिस्ट को जला देंगे।
करवाना चाहिए फॉलोअप
शोएब ने बताया कि डॉक्टर से उन्होंने इसकी वजह भी पूछी, वह बोले कि बस आ जाता है, ये हो जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बार-बार मोस्टली टाइम्स ये वापस आ जाता है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा आपको बोलते हैं कि समय-समय पर फॉलोअप करवाते रहना चाहिए। दीपिका ने बताया कि वह शुरू में डर गई थीं लेकिन खुश हैं कि समय रहते सिस्ट का पता चल गया। वह बोलती हैं, जैसे डॉक्टर बोलते थे चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो फॉलो अप्स को लेके हो मेडिकेशन को लेके हो किसी भी चीज को लेके हो लेकिन जब जो चीज होनी है तो होनी है। शोएब ने सबसे दुआ करने की अपील की, बोले- यही जिंदगी है, कल तक सब ठीक था। हंसी मजाक कर रहे थे।
सर्जरी में निकल चुका है ट्यूमर
दीपिका कक्कड़ कुछ वक्त से स्टेज 2 लिवर कैंसर से जूझ रही हैं। जून 2025 में उनकी सर्जरी करके ट्यूमर निकाल दिया गया है। दीपिका अपने व्लॉग के जरिये जिंदगी के उतार-चढ़ाव लोगों के साथ शेयर करती रहती हैं। वह अपनी हेल्थ से जुड़े अपडेट्स भी व्लॉग के माध्यम से देती हैं।
