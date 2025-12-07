Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीDipika Kakar On Ongoing Cancer Treatment Have No Complaints About Not Looking Good Or Gaining Weight
कैंसर ट्रीटमेंट पर दीपिका कक्कड़ बोलीं- सुंदर नहीं लग रही, वजन बढ़ रहा है, लेकिन...

कैंसर ट्रीटमेंट पर दीपिका कक्कड़ बोलीं- सुंदर नहीं लग रही, वजन बढ़ रहा है, लेकिन...

संक्षेप:

दीपिका कक्कड़ ने अपने कैंसर की जर्नी के बारे में हमेशा खुलकर बात की है। अब दीपिका ने बताया कि कैसे ट्रीटमेंट की वजह से उनका वजन बढ़ गया है और वह अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता।

Dec 07, 2025 08:49 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दीपिका कक्कड़ ने जब बताया कि उन्हें कैंसर है तो परिवार वाले से लेकर फैंस तक सभी ने उनके लिए दुआ की। दीपिका का अब भी ट्रीटमेंट चल रहा है और अब उन्होंने बताया कि कैसे जब उन्हें कैंसर के बारे में पता चला तो वह बेटे रुहान के सामने ही टूट गई थीं। उन्होंने यह भी बताया कि अब ट्रीटमेंट के दौरान उनके बढ़ते वजन से उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जब पता चला पहली बार कैंसर के बारे में

दीपिका ने रश्मि देसाई के पॉडकास्ट में कहा, ‘कैंसर के बारे में पता लगने पर दीपिका का कैसा रिएक्शन था इस पर एक्ट्रेस ने कहा, वो पहली बार था जब मैं गाड़ी में बैठी और रुहान को मुझे मेरी मां को देना था क्योंकि वह बहुत रो रहा था, मैं उसे फीड नहीं करवा पा रही थी। मैं उस वक्त टूट गई थी। उस वक्त एक दुआ मेरे दिल से निकली कि अगर ये कैंसर है तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे पता है वो मुझे ठीक कर देंगे। बस उसी वक्त हम टूट गए।’

दीपिका ने आगे कहा, ‘वो शब्द ही किसी के लिए भी डरावना हो सकता है। मेरा मतलब अगर किसी को भी कहा जाता है कि उन्हें कैंसर है तो उनके अंदर कुछ टूट जाता है। यही वजह है कि मैं और शोएब रोने लगे थे। लेकिन उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम अब नहीं रोएंगे।’

दीपिका को नहीं कोई शिकायत

दीपिका ने फिर कहा, ‘सच कहूं तो मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूं, मेरा वजन बढ़ रहा है या फिर मेरे बाल गिर रहे हैं। मैंने यही कहा था कि मैं ठीक होंगी और रुहान के लिए वापस आऊंगी।’

बता दें कि दीपिका ने कुछ महीने पहले बताया कि उन्हें स्टेज 2 लिवर कैंसर है। जबन 2025 में दीपिका की सर्जरी हुई जिससे उनका ट्यूमर निकाला गया। दीपिका ने फिर यूट्यूब चैनल के जरिए अपनी पूरी हेल्थ जर्नी बताई, कीमोथेरेपी का एक्सपीरियंस,

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Dipika Kakar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।