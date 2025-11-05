Hindustan Hindi News
शोएब इब्राहिम ने दिया दीपिका कक्कड़ का हेल्थ अपडेट, कहा- इस समय थोड़ा डर लगता है

संक्षेप: दीपिका कक्कड़ पिछले कुछ महीनों से स्टेज 2 लिवर कैंसर से जूझ रही हैं। उनके पति शोएब इब्राहिम ने अपने व्लॉग के जरिए लोगों को बताया है कि उन्होंने दीपिका का ब्लड टेस्ट करवाया है और अब वे रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं।

Wed, 5 Nov 2025 06:14 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ का उनके पति शोएब इब्राहिम ने हेल्थ अपडेट दिया है। दरअसल, दीपिक पिछले कुछ महीनों से स्टेज 2 लीवर कैंसर से लड़ रही हैं। ऐसे में उन्हें हर दो महीने में ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है। शोएब ने अपने व्लॉग में कहा, ‘हम हॉस्पिटल गए थे। हमें दीपिका का ब्लड टेस्ट करवा लिया है। शायद कल तक हमें रिपोर्ट्स मिल जाएं। इस समय बहुत डर लगता है। उम्मीद है, रिपोर्ट्स में सब ठीक आए।’

वहीं दीपिका ने बताया कि उनके बेटे रुहिन को इन्फेक्शन हो गया था और रुहान की वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो गया है। दीपिका बोलीं, “मेरे केस में इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि मेरा कैंसर का इलाज चल रहा है और इस दौरान इम्युनिटी थोड़ी वीक हो जाती है। डॉक्टर ने हमें पहले ही बताया था कि किसी भी तरह का वायरल हो या बुखार हो तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। उनको जैसा ही कॉल किया उन्होंने एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कीं। बहुत हैवी डोज दिया है और एंटी-एलर्जी की टैबलेट्स भी दी हैं तो उस वजह से वह बहुत हैवी पड़ रहा है।”

दीपिका कक्कड़ ने साल 2011 में रौनक सैमसन से शादी की थी। फिर साल 2015 में दोनों अलग हो गए। तलाक के तीन साल बाद दीपिका ने अपने 'ससुराल सिमर का' के को-एक्टर शोएब इब्राहिम से दूसरी शादी की। अब उनका एक दो साल का बेटा रुहान है। दीपिका और शोएब अपना-अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। वे अपने व्लॉग के जरिए अपने फैंस के साथ हर दुख सुख बांटते हैं।

