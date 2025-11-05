शोएब इब्राहिम ने दिया दीपिका कक्कड़ का हेल्थ अपडेट, कहा- इस समय थोड़ा डर लगता है

संक्षेप: दीपिका कक्कड़ पिछले कुछ महीनों से स्टेज 2 लिवर कैंसर से जूझ रही हैं। उनके पति शोएब इब्राहिम ने अपने व्लॉग के जरिए लोगों को बताया है कि उन्होंने दीपिका का ब्लड टेस्ट करवाया है और अब वे रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं।

टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ का उनके पति शोएब इब्राहिम ने हेल्थ अपडेट दिया है। दरअसल, दीपिक पिछले कुछ महीनों से स्टेज 2 लीवर कैंसर से लड़ रही हैं। ऐसे में उन्हें हर दो महीने में ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है। शोएब ने अपने व्लॉग में कहा, ‘हम हॉस्पिटल गए थे। हमें दीपिका का ब्लड टेस्ट करवा लिया है। शायद कल तक हमें रिपोर्ट्स मिल जाएं। इस समय बहुत डर लगता है। उम्मीद है, रिपोर्ट्स में सब ठीक आए।’

वहीं दीपिका ने बताया कि उनके बेटे रुहिन को इन्फेक्शन हो गया था और रुहान की वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो गया है। दीपिका बोलीं, “मेरे केस में इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि मेरा कैंसर का इलाज चल रहा है और इस दौरान इम्युनिटी थोड़ी वीक हो जाती है। डॉक्टर ने हमें पहले ही बताया था कि किसी भी तरह का वायरल हो या बुखार हो तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। उनको जैसा ही कॉल किया उन्होंने एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कीं। बहुत हैवी डोज दिया है और एंटी-एलर्जी की टैबलेट्स भी दी हैं तो उस वजह से वह बहुत हैवी पड़ रहा है।”