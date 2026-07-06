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दीपिका कक्कड़ का हेल्थ अपडेट, दो नई गांठें मिलने के बाद अब हुई आयरन की कमी

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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दीपिका कक्कड़ बड़ी ही बहादुरी से कैंसर से लड़ रही हैं। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर लोगों को अपनी इस जर्नी के बारे में भी बता रही हैं।

दीपिका कक्कड़ का हेल्थ अपडेट, दो नई गांठें मिलने के बाद अब हुई आयरन की कमी

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इन दिनों अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। साल 2025 में स्टेज 2 लिवर कैंसर का पता चलने के बाद से वे लगातार इस बीमारी से मजबूती से मुकाबला कर रही हैं। हाल ही में उनके पति और एक्टर शोएब इब्राहिम ने अस्पताल से एक वीडियो शेयर कर फैंस को दीपिका की सेहत से जुड़ा एक नया अपडेट दिया है।

दीपिका को क्या हुआ?

अस्पताल के कमरे से सामने आए इस वीडियो में दीपिका बेड पर लेटी हुई नजर आ रही हैं। शोएब ने बताया कि पिछली जांच में आयरन लेवल काफी कम आने की वजह से इस बार दीपिका को आईवी (इन्फ्यूजन) के जरिए आयरन दिया जा रहा है। गौरतलब है कि जून में डॉक्टरों को उनके शरीर में दो नई गांठें मिली थीं, जिसके बाद से उनकी इम्यूनोथेरेपी चल रही है।

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दीपिका ने फैंस से बात की

वीडियो में खुद दीपिका ने भी अपने चाहने वालों को आश्वस्त करते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि थेरेपी से पहले डॉक्टरों द्वारा दी गई 'प्री-मेडिकेशन' (दवाओं) की वजह से उन्हें थोड़ी सुस्ती और चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, जो कि पूरी तरह सामान्य है।

रुहान और दीपिका का बॉन्ड

इस मुश्किल वक्त में जहां पूरा परिवार दीपिका की ढाल बना हुआ है, वहीं उनकी तबीयत का असर उनके छोटे बेटे रुहान पर भी दिख रहा है। शोएब ने भावुक होते हुए बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से रुहान अपनी मां के बहुत ज्यादा करीब आ गया है और थोड़ा चिड़चिड़ा भी रहने लगा है।

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कौन है दीपिका कक्कड़?

एक एयर होस्टेस के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली दीपिका कक्कड़ ने 'नीर भरे तेरे नैना देवी' से टीवी की दुनिया में कदम रखा था। हालांकि, उन्हें असली पहचान और घर-घर में लोकप्रियता 'ससुराल सिमर का' में 'सिमर' के किरदार से मिली। इसके बाद साल 2018 में उन्होंने 'बिग बॉस 12' में हिस्सा लिया और ट्रॉफी अपने नाम की।

‘बिग बॉस 12’ के बाद दीपिका ने शादी कर ली और इंडस्ट्री से दूर हो गईं। फिर साल 2025 में उन्होंने 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' के जरिए वापसी की, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उन्हें इस शो को बीच में ही छोड़ना पड़ा। आज पूरा देश दीपिका के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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Dipika Kakar

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