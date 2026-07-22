Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुलिस ने बार-बार मेरे हाथों, पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों पर मारा - एक्टर सेहबान अजीम

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

CJP Protest: टीवी एक्टर सेहबान अजीम भी दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई के दिन हुए संसद चलो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि वहां उनके साथ क्या हुआ।

पुलिस ने बार-बार मेरे हाथों, पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों पर मारा - एक्टर सेहबान अजीम

'तुझसे है राब्ता', 'दिल मिल गए' और 'बेपनाह' जैसे टीवी शोज में नजर आए एक्टर सेहबान अजीम 20 जुलाई के दिन जंतर-मंतर (CJP Protest) पर थे। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में आपबीती बताई है। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज के दौरान उनके हाथ में चोट लग गई। उन्होंने ये भी दावा किया है कि पुलिस बिना देखे लाठीचार्ज कर रही थी।

एक्टर सेहबान अजीम का हाथ सूजा

सेहबान अजीम ने मिड-डे को दिए इंटरव्यू में कहा, 'ये मंजर बहुत दुखद था। मैं मुंबई से अपनी दो फीमेल फ्रेंड्स के साथ सिर्फ स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने आया हूं। जब मैं वहां उन्हें लाठीचार्ज से बचाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे भी चोट लगी। मेरा हाथ सूज गया है। उन्होंने बार-बार मेरे हाथों, पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों पर मारा।'

ये भी पढ़ें:राजकुमार राव ने किया छात्रों का सपोर्ट, कहा-हम सबको बस एक ही चीज चाहिए और वो है…

सेहबान अजीम का दावा- CJP प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने मारा

सेहबान अजीम ने आगे कहा, 'हम जंतर मंतर के अंदर भी नहीं पहुंच पाए, जहां प्रदर्शन हो रहा था। पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए थे और हमें बीच में फंसाकर पीटना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वे किसे मार रहे हैं। वे बिना देखे बस मार रहे थे। चाहे सामने छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों या कोई और, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।'

पुलिसवालों ने बेरहमी से पीटा - सेहबान

सेहबान ने आगे कहा, ‘कुछ बच्चे काफी गरीब थे और चप्पलों के अलावा कुछ और नहीं खरीद सकते थे। कुछ ऐसे थे जो प्रदर्शन में शामिल होने और अपनी बात रखने के लिए अपने माता-पिता से भी झगड़ा करके आए था। इन पुलिसवालों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। उनमें से कई बुरी तरह लहूलुहान थे। ये युवा बच्चे वहीं खड़े रहे और यह सारी बेरहमी और मारपीट सहते रहे।’ उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान कई छात्र घायल हुए। कई छात्रों को इतनी लगी की खून बहने लगा। इसके साथ ही, सेहबान ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने सूजे हुए हाथ की एक तस्वीर भी पोस्ट की और इस घटना का ब्योरा भी दिया है।

जंतर-मंतर पर 20 जुलाई के दिन क्या हुआ था?

'कॉकरोच जनता पार्टी' ने 20 जुलाई के दिन जंतर-मंतर से संसद तक एक मार्च निकाला था। दरअसल, नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ ये लोग पिछले एक महीने से जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। शुरुआत में माहौल शांतिपूर्ण था और प्रदर्शनकारी पुलिस को फूल दे रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और भीड़ बढ़ने पर लाठीचार्ज किया, तो स्थिति बिगड़ गई। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जिसके बाद आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और लोग घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए थे और उन्होंने हिंसा व संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई सख्ती के स्तर पर हैरानी जताई।

ये भी पढ़ें:मनोज मुंतशिर बोले- मैं कभी जंतर मंतर नहीं जाऊंगा, इस देश के युवा…

सेलेब्स ने CJP प्रोटेस्ट पर क्या कहा?

बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस सख्ती के खिलाफ आवाज उठाई है। शबाना आजमी, कुनिका सदानंद और प्रकाश राज खुद विरोध-प्रदर्शन का हिस्सा बने। वहीं सोनू सूद, वीर दास, दीया मिर्जा, सोहा अली खान, अदिति राव हैदरी, रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, भूमि पेडनेकर, हुमा कुरैशी, नंदिता दास, आयुष शर्मा, नसीरुद्दीन शाह, ऋतिक रोशन और स्क्रीनराइटर सुतापा सिकदर समेत कई अन्य लोगों ने ऑनलाइन पोस्ट शेयर कर सरकार से बातचीत करने की अपील की है।

ये भी पढ़ें:भड़के नसीरुद्दीन शाह; कहा- सरकार से बस इतना कहूंगा, सब याद रखा जाएगा
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
Cockroach Janta Party

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।