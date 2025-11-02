Hindustan Hindi News
'मैं हारा नहीं हूं, मुझे मेरे पैसे दीजिए', अमिताभ के सामने दिलजीत ने हॉट सीट से उठने से किया मना

संक्षेप: केबीसी में दिलजीत दोसांझ अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर नजर आए। दिलजीत ने एपिसोड में 50 लाख रुपये जीते। वहीं, समय समाप्ति के बाद दिलजीत ने हॉट सीट से उठने से भी मना कर दिया। 

Sun, 2 Nov 2025 09:11 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
कौन बनेगा करोड़पति के लेटेस्ट एपिसोड में दिलजीत दोसांझ अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर नजर आए। दिलजीत ने गेम में 50 लाख रुपये जीते। गेम जैसे-जैसे अपने अंत की तरफ पहुंचा, दिलजीत 7 करोड़ रुपये जीतने से बस दो सवाल दूर थे। जैसे ही हूटर बजा, अमिताभ बच्चन ने उन्हें बताया कि समय समाप्त हो गया है। इस बात पर दिलजीत ने मजाकिया अंदाज में अपना विरोध जताया। उन्होंने हॉट सीट से उठने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, दिलजीत ने मजाकिया अंदाज में अमिताभ पर उनकी लाइफलाइन बर्बाद करने का आरोप भी लगाया।

दिलजीत बोले- मैं हारा नहीं हूं

दिलजीत दोसांझ ने अमिताभ बच्चन से कहा, “मैं हारा नहीं हूं, मुझे मेरा पैसा दीजिए। मेरे पास लाइफलाइन बची है। और दो सवाल बचे हैं, आप वो पूछ सकते हैं और मैं उनका जवाब दूंगा।”

50 लाख के लिए आया ये सवाल

50 लाख के सवाल के लिए दिलजीत दोसांझ के सामने सवाल आया कि दूरदर्शन की ओरिजनल ट्यून किसने कंपोज की है? ऑप्शन थे- उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और डॉ. एल. सुब्रमण्यम। दिलजीत पंडित रविशंकर और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के कंफ्यूज नजर आए, और लाइफलाइन लेने में हिचकिचाते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो लाइफलाइ लेने के खिलाफ थे।

अमिताभ के कहने पर ली लाइफलाइन

उनकी हिचकिचाहट देखते हुए अमिताभ बच्चन ने उन्हें लाइफलाइन लेने के लिए समझाया। उन्होंने दिलजीत से कहा- गलत नहीं होगा अगर आप लाइफलाइन लेते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके बाद दिलजीत ने 50-50 लाइफलाइन ली। लाइफलाइ के बाद दो ऑप्शन रह गए- पंडित रवि शंकर और डॉ एल सुब्रमण्यम। दिलजीत ने कहा कि उन्हें पता था कि ऑप्शन बी (पंडित रविशंकर) सही है। उन्होंने लाइफलाइन अमिताभ बच्चन के कहने पर ली। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी लाइफलाइन बर्बाद कर दी।

इसके बाद अमिताभ ने कहा कि उनके पास तीसरी लाइफलाइन भी बची है। इसपर दिलजीत ने लाइफलाइन लेने से मना कर दिया और ऑप्शन बी को लॉक किया और 50 लाख रुपये जीत गए।

