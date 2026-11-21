गौरव खन्ना अपनी निजी जिंदगी में उतार-चढ़ावों से गुजर रहे हैं। उनका अपकमिंग शो भी इसी बारे में है, लेकिन जानिए क्या हुआ जब सीरियल के प्रमोशन में उनसे तलाक के बारे में सवाल पूछ लिया गया।

गौरव खन्ना से एक हालिया इवेंट में इन दिनों तेजी से बढ़ रहे तलाकों की संख्या को लेकर सवाल पूछ लिया गया। गौरव खन्ना से पूछा गया कि इन दिनों तेजी से बढ़ रहे तलाकों की वजह उनके मुताबिक क्या है? गौरव खन्ना इस सवाल पर थोड़े असहज नजर आए, उन्होंने पहले होस्ट फराह खान की तरफ देखा, लेकिन फिर जवाब दिया, "मुझे लगता है कि यह बहुत साफ सी बात है। हमारी कहानी का जो थीम है, काश और काफी का ही फर्क है। अगर हम यह समझ लें तो कम हो जाएगा।" गौरव खन्ना अभी खुद भी अपनी निजी जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव से गुजर रहे हैं। उन्होंने और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला ने शादी के 10 साल बाद अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया है।

बढ़ते हुए तलाकों पर गौरव खन्ना का जवाब गौरव खन्ना के अपकमिंग सीरियल की कहानी को लोग उनकी असल जिंदगी के साथ जोड़कर देख रहे हैं। कहानी एक ऐसे जोड़े के इर्द-गिर्द घूमती है जिनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं और जिम्मेदारियों के बोझ तले उनके रिश्ते का पुराना रोमांस कहीं खो गया है। गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या का नया सीरियल 'दिल की बेवफाइयां' स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर 24 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। जब इसी सीरियल से जुड़े एक इवेंट में गौरव खन्ना से दिन-प्रति-दिन बढ़ रही तलाकों की संख्या पर सवाल किया गया, तो उनके चेहरे की रंगत उड़ गई।

गौरव के सवाल पर श्रद्धा ने संभाला मोर्चा गौरव खन्ना को बैकफुट पर आते देख श्रद्धा आर्या ने मोर्चा संभाला और कहा, "ये जो हमारी इच्छा होती है, कि हमारी खुशियां किसी और से आएं। उसकी वजह से जिंदगी में असंतुष्टि बहुत पैदा हो जाती है। एक बार जब आप 40 के पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, तो आपको अहसास होता है कि आपको खुद को प्राथमिकता देनी है, क्योंकि आपकी खुशियां यहीं से पैदा होंगी। समझ आता है कि हमें अपनी चीजों को आगे रखकर बढ़ना है लाइफ में। मुझे लगता है कि एक बार जब आप यह समझ जाते हैं तो एक स्थिरता आ जाती है जिंदगी में।"

"खुद से खुश रहना तब तक ठीक है जब तक.." श्रद्धा आर्या ने कहा कि तब तक जब आपको यह लगता रहता है कि किसी ने सुबह-सुबह कुछ कर दिया, तो उसकी वजह से 5 दिन तक आपका मूड खराब रहेगा, तो यहां से फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, “खुद से खुश रहना तब तक ठीक है जब तक आप अकेले हैं। शादी का मतलब दो लोगों का साथ, अपनापन और बराबर का 'एफर्ट' होता है। अगर शादी करके भी अपनी हर खुशी खुद ही ढूंढनी है और पार्टनर से कोई सुकून या सुरक्षा नहीं मिलनी, तो फिर शादी क्यों करनी? यह सोच ही गलत है कि तलाक लड़कियों की उम्मीदों की वजह से होते हैं। असली वजह रिश्ते में दूसरे इंसान की बेरुखी होती है।”

आकांक्षा ने नेशनल टीवी पर किया यह खुलासा बता दें कि गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला करीब एक दशक तक शादीशुदा रहे हैं। रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में जहां गौरव खन्ना ने अपनी पत्नी आकांक्षा के प्रति प्यार का खुलकर इजहार किया था। वहीं दूसरी तरफ रियलिटी टीवी शो 'लॉकअप-2' में आकांक्षा ने नेशनल टेलीविजन पर यह खुलासा कर दिया कि गौरव खन्ना बच्चा चाहते हैं, लेकिन वह मां नहीं बनना चाहती हैं। उन्होंने अपने सेक्सुअल प्रिफरेंस के बारे में भी बात की, और बताया कि वह एक बायसेक्शुअल हैं। उन्होंने बताया कि कैसे टीनेज में वह लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रही हैं और उनके प्रति आकर्षित होती रही हैं।