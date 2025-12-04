Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीdid you know Ramanand sagar ramayan shatrughan and janak was related to each other see phot how he looks now
आपको पता है रामायण के जनक और शत्रुघ्न का कनेक्शन? बुजुर्ग होकर अब ऐसे दिखते हैं समीर राजदा

आपको पता है रामायण के जनक और शत्रुघ्न का कनेक्शन? बुजुर्ग होकर अब ऐसे दिखते हैं समीर राजदा

संक्षेप:

रामानंद सागर की रामायण की जब टेलीकास्ट हुई तो लोगों के पास इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं था। यही वजह है कि इससे जुड़े कुछ मजेदार किस्से अनसुने रह गए, जैसे शो में जनक और शत्रुघ्न बने दोनों एक्टर का आपस में बेहद करीबी रिश्ता था।

Thu, 4 Dec 2025 05:00 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रामानंद सागर की रामायण भारत के मोस्ट वॉच धारावाहिकों में से एक है। इस शो के बनने से लेकर कास्टिंग तक की कहानी भी रोचक है। सीरियल में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा रोल किए। वहां कुछ का आपस में रिलेशन भी था। ऐसे ही दो एक्टर्स थे जनक का रोल करने वाले मूलराज राजदा और शत्रुघ्न बने समीर राजदा। कम लोग जानते हैं कि समीर मूलराज के बेटे थे। रामायण के बाद समीर कई और सीरियल्स में काम कर चुके हैं जिनमें से क्राइम पेट्रोल भी एक है। यहां जानते हैं समीर राजदा की जिंदगी से जुड़ी इंट्रेस्टिंग बातें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

3 साल की उम्र से कर रहे हैं एक्टिंग

समीर राजदा एक पुराने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि वह जब पहले रामायण का टेलीकास्ट होता था तब वह देख नहीं पाते थे। वजह ये थी कि ये लोग ज्यादातर शूटिंग में रहते थे। उन्होंने बताया था कि दोबारा जब लॉकडाउन में रामायण आया तो उन्होंने देखा। समीर ने यह भी बताया था कि वह 3 साल की उम्र से एक्टिंग कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने प्ले किया था।

जब मुंडवानी पड़ीं मूंछें

समीर वेद दुबे नाम के यूट्यूब चैनल पर बता चुके हैं कि उनके पिता एक्टर मूलराज और राइटर थे। रामायण में रोल कैसे मिला इस पर बोले कि उनके पिता ने नटराज स्टूडियो भेजकर रामायण की डेट्स लाने को कहा था। समीर वहां गए तो रामानंद सागर को लगा कि वह शत्रुघ्न के रोल में फिट बैठेंगे। उस वक्त समीर की बड़ी-बड़ी मूंछें थीं। उन्होंने मूंछें मुंडवाने को कहा। समीर मूंछें मुंडवाकर समीर को काफी शरम आ रही थी। वह काफी बदले लग रहे थे। समीर ने बताया कि वह मूंछें मुंडवाकर रामानंद सागर से मिलने गए तो उन्होंने बोल दिया कि रोल किसी और को दे चुके हैं।

अब ऐसे दिखते हैं समीर

समीर राजदा
ये भी पढ़ें:जब श्रीकृष्ण एक्टर सर्वदमन बनर्जी को हुए साक्षात कान्हा के दर्शन, हो गए थे बेहोश

ऐसे मिला रोल

समीर वहां से जाने लगे तो और वहां काम करने वाले एक दोस्त को बताया कि शत्रुघ्न का रोल तो किसी और को मिल गया। वह दोस्त बोला कि रोल के लिए उनका ही नाम लिखा था। वह दोस्त फिर से समीर को रामानंद सागर के पास लेकर गए तो पता चला कि वह बिना मूंछों के उन्हें पहचान ही नहीं पाए थे। इसके बाद उन्हें शत्रुघ्न का रोल मिल गया।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Ramayan ramanand sagar ramayan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।