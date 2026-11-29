TV Serial: वो धार्मिक सीरियल जिसमें हेमा मालिनी ने निभाए थे 5-5 रोल, 27 साल पहले हुआ था प्रसारित
दर्शकों के मनोरंजन के लिए पहले टीवी पर तमाम पौराणिक और धार्मिक सीरियल प्रसारित होते थे। इनमें से ही एक पौराणिक शो ऐसा था जिसमें हेमा मालिनी अहम भूमिका निभाती नजर आई थीं। इस शो में हेमा मालिनी ने मां दुर्गा समेत 5 किरदार निभाए थे।
क्या आप जानते हैं कि हेमा मालिनी टीवी सीरियल में भी नजर आ चुकी हैं? ये एक पौराणिक कथाओं पर आधारित सीरियल था। इस सीरियल में हेमा मालिनी ने मां दुर्गा समेत 5-5 किरदार निभाए थे। हम जिस सीरियल की बात कर रहे हैं उसका नाम 'जय माता की' है। मां दुर्गा के किरदार में हेमा मालिनी को काफी पसंद किया गया था।
1999 में प्रसारित हुआ था हेमा मालिनी का सीरियल
हेमा मालिनी का शो 'जय माता की' साल 1999 से 2000 के बीच प्रसारित हुआ था। इस शो के कुल 180 एपिसोड प्रसारित हुए थे। 'जय माता की' सीरियल की बात करें तो ये शो डीडी नेशनल के लोकप्रिय सीरियल्स में से एक था।
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हेमा मालिनी ने निभाए थे पांच-पांच रोल
हेमा मालिनी ने इस सीरियल में केवल मां दुर्गा का ही रोल नहीं निभाया था। उन्होंने इसके अलावा मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां काली और मां पार्वती का रोल भी निभाया था। जय माता की को सिनेविस्टा कम्युनिकेशंस ने प्रोड्यूस किया था। वहीं, इस सीरियल को डायरेक्ट किया था पुनीत इस्सर ने।
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पुनीत इस्सर ने डायरेक्शन के साथ की थी एक्टिंग
पुनीत इस्सर ने इस शो को डायरेक्ट करने के साथ-साथ इसमें एक्टर के तौर पर भी काम किया था। पुनीत इस्सर ने अग्निविष / महिषासुर का किरदार निभाया था। हेमा मालिनी और पुनीत के अलावा सीरियल में पृथ्वी वजीर (विष्णु), सुधीर मित्तू (ब्रह्मा), रजत गावड़ा (शिव), विजयेन्द्र घाटगे (मिस्टर मेहरा), डॉली मिन्हास (गायत्री मेहरा), स्मिथ सेठ (मिस्टर मेहरा के बेटे), दीपक काजीर (ज्योतिषी), कंवरजीत पेंटल (भक्त पति) और आशा बचानी (भक्त पत्नी) जैसे कलाकार नजर आए थे।
पुनीत इस्सर के बारे में
पुनीत इस्सर की बात करें तो उन्होंने महाभारत (1988-1990) में दुर्योधन की भूमिका निभाई थी। वो एक एक्टर होने के साथ-साथ लेखक, निर्देशक और निर्माता भी हैं। जय माता की के अलावा पुनीत इस्सर ने सलमान खान की फिल्म गर्व: प्राइड एंड ऑनर भी डायरेक्ट की है। पुनीत इस्सर ने साल 1997 से 1998 में प्रसारित हुए शो हिंदुस्तानी को भी डायरेक्ट किया था। इस शो में आरती नागपाल, रोहिणी हत्तंगडी, अरुण बख्शी, विक्रम गोखले और हेमंत बिरजे जैसे कलाकार नजर आए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना