कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक के बीच एक्ट को लेकर हुआ भयंकर बवाल? सेट से वीडियो वायरल

कपिल शर्मा और उनकी टीम अपने शो के जरिये लोगों को हंसाने का काम करते हैं। अब सेट से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर लोग हैरान हैं। इसमें कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक जोरदार बहस करते दिख रहे हैं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 10:27 AM
कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक के बीच एक्ट को लेकर हुआ भयंकर बवाल? सेट से वीडियो वायरल

कपिल शर्मा शो के सेट्स से एक वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर लोग थोड़े शॉक्ड हैं। इसमें कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा बहस करते दिख रहे हैं। उन दोनों को संभालने के लिए क्रू के लोग भी मौजूद हैं। क्लिप देखकर लग रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई है। हालांकि कई लोग मान रहे हैं कि ये असली लड़ाई नहीं बल्कि प्रैंक है।

वीडियो में क्या दिखा

वायरल वीडियो को देखकर लग रहा है कि किसी एक्ट की वजह से कृष्णा और कीकू शारदा में बहस हुई। वीडियो की शुरुआत में सुनाई देता है कि कीकू शारदा बोले, मैं टाइमपास रहा हूं? कृष्णा बोलते हैं, तो ठीक है फिर आप कर लो। कृष्णा हाथ जोड़कर बोलते हैं, भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लो। मैं जाता हूं। कीकू शारदा बोलते हैं, बात वो नहीं है, अगर मेरे को बुलाया है तो मैं अपना खत्म कर लूं ना फिर। कृष्णा बोलते हैं, भाई आई लव यू ऐंड रिस्पेक्ट यू। मैं अपनी आवाज ऊंची नहीं करना चाहता। इस पर कीकू शारदा बोलते हैं, गलत आदमी को अलग तरीके से डील किया गया।

हकीकत या प्रैंक?

वीडियो को देखकर कई लोग शॉक्ड हैं। वहीं कुछ को लोगों को लग रहा है कि यह प्रैंक है। क्लिप पर कपिल या उनकी टीम की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया है। कपिल के शो में कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, सुनील प्रभाकर अपने ऐक्ट करते हैं। इस बार अर्चना पूरन सिंह के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की भी वापसी हुई है।

