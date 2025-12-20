ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा ने क्या कर ली सगाई? एक्ट्रेस की मां बोलीं- मैं हमेशा…

संक्षेप: ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा की सगाई की खबरें काफी समय से चर्चा में हैं। अब ईशा की मां ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है और बताया कि इन खबरों का सच क्या है।

ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा बिग बॉस 18 में बतौर कंटेस्टेंट बनकर आए थे। शो मे दोनों का क्लोज बॉन्ड देखकर उनके रिलेशनशिप की खबरें आने लगी थीं। दोनों साथ में वेकेशन पर भी जाते हैं और हाल ही में ऐसे खबरें आ रही थीं कि दोनों ने सगाई कर ली है। इन खबरों के वायरल होने के बाद अब ईशा की मां का इस पर रिएक्शन आया है।

क्या बोलीं ईशा की मां जूम से बात करते हुए ईशा की मां रेखा सिंह ने कहा कि लोग कुछ भी लिख रहे हैं। मैं हमेशा इसे इग्नोर करती हूं।

उन्होंने यह भी कहा कि जब जाने पहचाने लोग ये सब लिखने लगते हैं तो आपको बहुत धक्का लगता है कि ये क्या हो रहा है। मेरा नाम बोलने से पहले आप मुझसे तो पूछो।

लीगल एक्शन ले सकती हैं ईशा की मां उन्होंने यह भी कहा कि मैं परेशान नहीं होती, मैं देखती हूं लोग कुछ भी लिख रहे होते हैं। मैं इग्नोर कर देती हूं। लोग 50 चीजें अच्छी लिख रहे हैं और 50 गलत लिख रहे हैं तो हम अच्छी चीजों पर फोकस करते हैं। अगर आप मेरा नाम ले रहे तो हो मैंने ईशा की लीगल टीम से बात करी है और मैं लीगल एक्शन लेने जा रही हूं।