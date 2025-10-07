Bigg Boss 19: क्या गलत उम्र बता रही हैं तान्या मित्तल? देखें लोगों को क्यों लग रहा झोल

तान्या मित्तल की हर बात में लोगों को लूप-होल्स मिल जाते हैं। अब उनकी उम्र से जुड़ा एक प्रमोशनल कार्ड चर्चा में है जिसमें उनकी उम्र 25 दिख रही है। लोगों का कहना है कि तान्या अपनी उम्र अलग-अलग बताती हैं।

बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल अपने हाई-फाई बयानों के चलते लोगों के निशाने पर रहती हैं। अब सोशल मीडिया पर उनकी उम्र को लेकर डिसकशन शुरू हो गया है। लोगों को लग रहा है कि तान्या ने यहां भी झूठ बोला है। दरअसल बिग बॉस 19 के एक प्रमोशनल कार्ड में तान्या की उम्र 25 साल दिख रही है, वहीं लोग तान्या के बयान खोज रहे हैं जहां उन्होंने अलग-अलग उम्र बताई है।

कितने साल की हैं तान्या? तान्या मित्तल बिग बॉस 19 की चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक हैं। उन्हें लाइफस्टाइल से जुड़े बयानों पर ट्रोल भी किया जाता है। अब लोगों को उनकी उम्र में भी झोल मिल गया है। Reddit पर बिग बॉस का एक प्रमोशनल कार्ड शेयर किया गया है। इसमें तान्या मित्तल का डेट ऑफ बर्थ 27 सितंबर 2000 दिख रहा है। इस हिसाब से तान्या की उम्र 25 साल हुई। इस पोस्ट के साथ कमेंट है, तान्या का दावा है कि वह अपनी जिंदगी के 27-28 साल तक शाम 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाईं। इस हिसाब से तो वह सिर्फ 25 साल की हैं।