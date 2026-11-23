अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह के ब्रेकअप की कॉन्ट्रोवर्सी काफी बढ़ती जा रही है। अब ईशा के भाई ने अविनाश के साथ की अपनी एक चैट शेयर कर एक्टर पर निशाना साधा है।

अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह पिछले कुछ दिनों से ब्रेकअप की खबरों को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। पहले खबर आई थी कि दोनों का ब्रेकअप हो गया और फिर ऐसी बातें सामने आने लगी कि अविनाश ने ईशा को चीट किया है। अब ईशा के भाई रुद्राक्ष ने एक चैट शेयर की है अविनाश के साथ की जहां अविनाश अपनी गलती मान रहे हैं। इतना ही नहीं वह बोल रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वह इसके लिए माफी भी मांग रहे हैं।

चैट में क्या बोले थे अविनाश रुद्राक्ष ने चैट का स्क्रीनशॉट शेयर कर इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है। अविनाश ने मैसेज में लिखा है, भाई मैं इसका बचाव नहीं करूंगा या जस्टिफाई नहीं करूंगा जो मैंने किया है। ये ब्लंडर है जो भी मैंने किया। मुझे खुद पर शर्म आ रही है और जो भी आप बोल रहे हो मैं इसे मानता हूं। जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूं।

ईशा के भाई बोले- लातों के भूत बातों से नहीं मानते रुद्राक्ष ने इस चैट को शेयर कर लिखा, ‘ये लो प्रूफ, 1 नवंबर को गधा खुद एक्सेप्ट कर रहा है और अब ये बंदा स्टोरी को पलटने के लिए बेवफा गाना बजा रहा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते।’

रुद्राक्ष ने फिर वीडियो मैसेज शेयर किया और बताया कि क्यों उन्होंने ये चैट शेयर की। वह बोले कि उनके परिवार वाले कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहते थे और ना ही चाहते थे कि लोग किसी से नफरत करें। उन्होंने यह भी बताया कि ईशा ने खुद इस मैटल से मूव ऑन करने का फैसला किया था। लेकिन वह इस बात को नहीं सह सकते कि कोई और मेरी बहन की चुप्पी का फायदा उठाए।

ईशा के भाई ने बताया क्यों की चैट वायरल चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करने पर रुद्राक्ष ने कहा, ‘मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी बहन की चुप्पी का फायदा उठाए और गानें बजाकर स्टोरी ही पलच दे। यही वजह है कि मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया। अब आप लोग मानों या नहीं कि ये सच है कि गलत, लेकिन मेरी उससे यही चैट हुई थी।’

अविनाश का वीडियो वायरल दरअसल, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जहां अविनाश ब्रेकअप की खबरों के बाद बेवफा निकली है तू और दूरियां गाना बजाते हैं। इस वीडियो के बाद लोग अनुमान लगाने लगे कि कहीं ईशा ने तो नहीं अविनाश को धोखा दिया।

अविनाश-ईशा के बारे में जानें बता दें कि अविनाश और ईशा शो बिग बॉस 18 में बतौर कंटेस्टेंट बनकर आए थे। इस शो में दोनों क्लोज फ्रेंड ब गए थे। वहीं शो के बाद भी दोनों काफी साथ दिखे और साथ में वेकेशन पर जाते थे। कोई इवेंट होता था तो वहां भी दोनों साथ जाते थे। जब अविनाश ने खतरों के खिलाड़ी 15 शो जीता तब भी ईशा उनके साथ थीं। वहीं जीत के बाद जब अविनाश पार्टी करते दिखे थे तो तब एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां वह ईशा को आई लव यू बेबी बोल रहे थे।