वह पूरी मुंबई के साथ सो रहा था… क्या अनुषा दांडेकर ने एक्स-बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा की तरफ किया इशारा?
अनुषा दांडेकर करण कुंद्रा पर पहले भी चीटिंग का आरोप लगा चुकी हैं। अब उनका एक इंटरव्यू चर्चा में है। इसमें उन्होंने कहा है कि वह जिस डेटिंग ऐप का कैंपेन कर रहे थे उससे ही लड़कियों को डेट करने लगे थे।
Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 09:52 AM
