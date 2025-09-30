did Anusha Dandekar hinted at karan kundrra cheating her says ex bf was sleeping with all Mumbai वह पूरी मुंबई के साथ सो रहा था… क्या अनुषा दांडेकर ने एक्स-बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा की तरफ किया इशारा?, Tv Hindi News - Hindustan
वह पूरी मुंबई के साथ सो रहा था… क्या अनुषा दांडेकर ने एक्स-बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा की तरफ किया इशारा?

अनुषा दांडेकर करण कुंद्रा पर पहले भी चीटिंग का आरोप लगा चुकी हैं। अब उनका एक इंटरव्यू चर्चा में है। इसमें उन्होंने कहा है कि वह जिस डेटिंग ऐप का कैंपेन कर रहे थे उससे ही लड़कियों को डेट करने लगे थे।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 09:52 AM
