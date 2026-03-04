Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

‘धुरंधर’ स्टार आयशा खान बोलीं, मेरा रेप करने की कोशिश की थी, स्पॉट बॉय गंदे वॉइस नोट्स भेजता था

Mar 04, 2026 06:23 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आयशा खान ने ग्लैमर की दुनिया के उस कड़वे सच पर बात की, जिसे अक्सर पर्दे के पीछे ही रखा जाता है। उन्होंने बताया कि एक महिला सेलिब्रिटी होने के नाते उन्हें किस हद तक ऑनलाइन शोषण, रेप की धमकियों और यहां तक कि असल जिंदगी में यौन हिंसा की कोशिशों का सामना करना पड़ता है।

‘धुरंधर’ स्टार आयशा खान बोलीं, मेरा रेप करने की कोशिश की थी, स्पॉट बॉय गंदे वॉइस नोट्स भेजता था

‘धुरंधर’ फेम एक्ट्रेस आयशा खान ने ऑनलाइन ट्रोलिंग और अपने साथ हुए डरावने अनुभवों पर खुलकर बात की। आयशा ने कहा कि उन्हें हर वक्त हर चीज के लिए ट्रोल किया जाता है। आयशा बोलीं, 'जब बताया कि 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' की शूटिंग के दौरान पीरियड्स थे तो ट्रोल किया गया। मैं चाहे नॉर्मल टॉप पहनूं या स्कर्ट, लोगों को हर चीज से दिक्कत है। मुझे कुछ भी पोस्ट करने से पहले सौ बार सोचना पड़ता है। यह बहुत दुखद है कि मुझे दूसरों की गंदी सोच की वजह से अपनी पसंद पर लगाम लगानी पड़ती है।'

रेप की धमकियां

जब आयशा से पूछा गया कि क्या उन्हें रेप की धमकियां मिलती हैं? तब उन्होंने 'मोजो स्टोरी' को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘हां, हर रोज! मैं अभी अपना फोन खोलकर आपको दिखा सकती हूं। दुख की बात तो ये है कि अब रेप की धमकियां देना नॉर्मल हो गया है। लोग इस पर बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन पर कुछ होता नहीं है।’

ये भी पढ़ें:‘रोजा और रमजान में भी इन लोगों को…’, आयशा को होली मनाते देख भड़के यूजर्स
आयशा खान

क्यों लगता है डर?

आयशा बोलीं, 'मुझे तो ये सोच सोचकर डर लगता है कि ये धमकियां देने वाले, ये ट्रोल करने वाले कोई रोबोट नहीं हैं, बल्कि हमारे आसपास रहने वाले इंसान हैं। अगर उनके पास ताकत होती तो वे असल सिर्फ धमकी नहीं देते, वैसा ही करते जैसा वो लिख रहे हैं।'

हुई थी रेप की कोशिश

आयशा ने बताया कि उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उनका रेप करने की कोशिश की गई थी। उस घटना का जिक्र करते हुए आयशा इमोशनल हो गईं और बोलीं, ‘कभी-कभी ये ऑनलाइन कमेंट्स उन पुराने जख्मों को फिर से कुरेद देते हैं जिन्हें मैं भूलना चाहती हूं। मुझे डर लगता है कि अगर मैं इतनी फेमस न होती तो शायद ऐसी घटना मेरे साथ दोबारा हो सकती थी।’

ये भी पढ़ें:धुरंधर के शरारत गाने को पीरियड्स में किया आयशा खान ने शूट, कहा- काश मैं अपना..

सेट पर हुई थी डरावनी घटना

आयशा ने बताया कि एक बार वो एक फिल्म की शूटिंग कर रही थीं। उनके साथ उनके पिता भी थे। शूटिंग के दौरान उनके इंस्टाग्राम पर लगभग हर रोज गंदे वॉइस नोट्स और मैसेज आ रहे थे। एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि ये वॉइस नोट्स और मैसेज भेजने वाला अनजान नहीं, बल्कि उनके सेट पर काम करने वाला एक स्पॉट बॉय है। उन्होंने तुरंत प्रोडक्शन और अपने पिता को इस बारे में बताया और उस लड़के पर कार्रवाई की गई।

ये भी पढ़ें:शरारत में आयशा संग तुलना पर भड़कीं क्रिस्टल, बोलीं- आप किसी को नीचे...
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
bigg boss Ayesha Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।