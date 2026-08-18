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आयशा खान ने पोस्ट कीं सगाई की तस्वीरें? लोग क्यों कर रहे मुनव्वर फारुकी को टैग

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
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धुरंधर के आइटम नंबर 'शरारत' के जरिए वायरल हो गईं आयशा खान की लेटेस्ट पोस्ट के बाद दावा किया जा रहा है कि उन्होंने सगाई कर ली है। लेकिन क्या वाकई?

Ayesha Khan Dhurandhar
आयशा खान एक बार फिर अपनी लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में हैं।

फिल्म धुरंधर के आइटम सॉन्ग 'शरारत' में नजर आईं एक्ट्रेस आयशा खान की ताजा सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा है। तस्वीरों में वह अपनी रिंग फिंगर में एक खूबसूरत डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें पहली नजर में इंगेजमेंट फोटोशूट जैसी लगती हैं और जिस शख्स के साथ आयशा नजर आ रही हैं उसका चेहरा नहीं दिखाया गया है। कैप्शन में आयशा ने लिखा- एक सपना। उनकी इस पोस्ट से सोशल मीडिया पर हवा उड़ गई है कि बिग बॉस फेम एक्ट्रेस ने सगाई कर ली है। लेकिन क्या वाकई?

सगाई या फिर बस प्रमोशनल पोस्ट?

खबरों की मानें तो यह सगाई का अनाउंसमेंट कम और एक प्रमोशनल पोस्ट ज्यादा लगती है। दरअसल आयशा ने अपनी पोस्ट में कैप्शन के साथ ही एक जूलरी ब्रांड को प्रमोट किया है। अमूमन सेलेब्रिटीज ऐसा करते हैं लेकिन फिर हैशटैग से भी काफी अंदाजा मिलता है। क्योंकि हैशटैग में सगाई, प्यार या एक दूसरे का साथ निभाने वाली चीजों की बजाए आयशा ने फोकस ब्रांडिंग और प्रमोशन पर किया है।

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लोग कर रहे मुनव्वर फारुकी को टैग

कमेंट सेक्शन में एक तरफ फैंस काफी एक्साइटेड और इमोशनल होते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ फैंस कयास लगा रहे हैं कि यह प्रमोशनल पोस्ट है, वरना आयशा ने अपने पति की तस्वीर जरूर दिखाई होगी। कुछ लोग तो इस मिस्ट्री मेन का नाम तक गेस करने में लग गए हैं। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- ये है कौन? वहीं दूसरे ने लिखा- नाम तो रिवील कर देना चाहिए था। कई यूजर्स ने कुछ भी लिखने की बजाए कमेंट सेक्शन में सिर्फ मुनव्वर फारुकी को टैग कर दिया है।

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यूं करीब आए थे मुनव्वर और आयशा

बता दें कि बीते काफी वक्त से मुनव्वर फारुकी और आयशा खान अपनी-अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खामोश रहे हैं। आयशा खान भी मनोरंजन जगत में सक्रिय थीं, लेकिन उनको पॉपुलैरिटी मुनव्वर फारुकी की गर्लफ्रेंड के तौर पर ही मिली थी। आयशा जब रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 17 में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आईं तो शो का मीटर अचानक से हाई हो गया। शो में आयशा ने बताया कि मुनव्वर ने एक म्यूजिक वीडियो के लिए उनसे संपर्क किया था। धीरे-धीरे दोनों करीब आए और प्रोफेशनल रिश्ता प्यार में बदल गया।

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Puneet Parashar

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परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


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