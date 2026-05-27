ढिंचैक पूजा ने की शादी! पति संग शेयर की तस्वीर, लोगों ने उड़ाया मजाक; 'अब ये दोनों गाएंगे शादी मैंने कर ली आज'
Dhinchak Pooja Wedding: सोशल मीडिया पर अतरंगी आवाज और बोल में गाना गाने के लिए पहचान बनाने वाली ढिंचैक पूजा ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की हैं। उनके पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन भी आ गया है।
सोशल मीडिया पर अतरंगी और अलग तरीके से गाना गाकर पहचान बनाने वाली सोशल मीडिया फेम ढिंचैक पूजा ने शादी कर ली है। उन्होंने शादी की तस्वीरों की एक क्लिप भी इंस्टाग्राम पर शेयर की है। ढिंचैक पूजा की शादी के मौके पर जहां कुछ लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। तो कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। ढिंचैक पूजा ने इन तस्वीरों में अपने पति के साथ भी तस्वीरें शेयर की हैं।
ढिंचैक पूजा ने शेयर की शादी की तस्वीरें
ढिंचैक पूजा ने अपनी शादी की तस्वीरों का स्लाइड शो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा- मेरी शादी की कुछ क्लिप्स, मैं और भी शेयर करूंगी।ढिंचैक पूजा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें वो लाल रंग के शादी के जोड़ में नजर आ रही हैं। उन्होंने बड़ा सा मांग टीका और नथ पहनी।
ढिंचैक पूजा ने पति संग शेयर कीं तस्वीरें
ढिंचैक एक तस्वीर में अपने पति का हाथ पकड़े स्टेज पर चढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं, एक दूसरी तस्वीर में ढिंचैक पूजा अपने पति के साथ स्टेज पर खड़ी हैं। ढिंचैक पूजा के पति व्हाइट कोट पैंट, लाल पगड़ी और लाल जूतों में नजर आए।
ढिंचैक पूजा की शादी की तस्वीरें देख क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
ढिंचैक पूजा के इस पोस्ट पर बहुत सारे यूजर्स ने उन्हें बधाई दी। एक यूजर ने कमेंट में लिखा- अब ये दोनों गाएंगे शादी मैंने कर ली आज, शादी मैंने कर ली आज। एक दूसरे यूजर ने लिखा- दिलों का शूटर है मेरा शौहर। एक ने लिखा- सेल्फी मैंने ले ली आजा। एक यूजर ने लिखा- लाखों लड़कों का लिवर फेल हो जाएगा आज।
बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हैं ढिंचैक पूजा
बता दें, ढिंचैक पूजा ने सोशल मीडिया पर सेल्फी मैंने ले ली आज, दिलों का शूट है मेरा स्कूटर जैसे गाने गाकर फेम हासिल किया।ढिंचैक पूजा को कई बार अपने गानों की वजह से ट्रोल भी किया गया। ढिंचैक पूजा ने बिग बॉस 11 में हिस्सा भी लिया था। बिग बॉस के घर में भी बाकी के कुछ सदस्य पूजा का मजाक उड़ाते थे। इसके अलावा, लाफ्टर शेफ्स के सीजन 1 में विकी जैन के जन्मदिन के मौके पर ढिंचैक पूजा लाफ्टर शेफ्स में मेहमान बनकर पहुंची थीं। लाफ्टर शेफ्स में पूजा ने गाना गाया था। ढिंचैक पूजा ने करीब एक हफ्ते पहले अपनी शादी की पहली पोस्ट शेयर की थी। पूजा की शादी के वीडियोज उनके यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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