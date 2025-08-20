dhanashri verma is ready for love again, says dil me ghantiya bajni chahiye युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद नए प्यार के लिए तैयार हैं धनश्री, बोलीं-दिल में घंटियां बजनी चाहिए, Tv Hindi News - Hindustan
युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद नए प्यार के लिए तैयार हैं धनश्री, बोलीं-दिल में घंटियां बजनी चाहिए

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से तलाक लेने के बाद धनश्री वर्मा ने पहली अपने टूटे रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि वो अपनी जिंदगी में फिर से प्यार करने के लिए तैयार हैं। उनके मुताबिक उन्हें भी प्यार की जरुरत है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 06:58 AM
धनश्री वर्मा और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का रिश्ता पिछले कुछ सालों से लगातार सुर्खियों में रहा है। 2020 में ऑनलाइन डांस क्लास से शुरू हुई ये लव स्टोरी शादी तक पहुंची, लेकिन चार साल बाद दोनों अलग हो गए। मार्च 2025 में उनका तलाक फाइनल हुआ। तलाक के बाद धनश्री के फिर से प्यार की तलाश में हैं। उन्होंने हाल में कहा कि वो नए प्यार के लिए तैयार हैं। हर किसी की तरह उन्हें भी प्यार की जरूरत है।

प्यार की तलाश

ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे से बातचीत में धनश्री ने पहली बार अपने ब्रेकअप और प्यार को लेकर दिल से बातें कीं। उन्होंने कहा, “प्यार कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है सेल्फ-लव, खुद से प्यार करो और अगर आगे चलकर सही इंसान लिखा है तो क्यों नहीं। मैं उसके लिए ओपन हूं।” उन्होंने आगे कहा, “मुझे अब भी वही बॉलीवुड वाली फील चाहिए, घंटियां बजना, फूल गिरना, वो मैजिक। हर किसी को ऐसा प्यार मिलना चाहिए और मैं भी अब भी उस जर्नी के लिए तैयार हूं।” धनश्री ने साफ किया कि ब्रेकअप के बाद भी उनका यकीन प्यार से नहीं टूटा है, बल्कि वह अब भी दिल से एक नए रिश्ते की उम्मीद रखती हैं।

शादी और तलाक

बता दें, धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल की मुलाकात 2020 में ऑनलाइन डांस क्लास के दौरान हुई थी। धीरे-धीरे रिश्ते ने स्पीड पकड़ी, अगस्त 2020 में सगाई और दिसंबर 2020 में शादी हुई। लेकिन मार्च 2025 में यह कपल आधिकारिक तौर पर अलग हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चहल ने धनश्री को तलाक सेटलमेंट में लगभग 4।75 करोड़ रुपये बतौर एलिमनी दिए।

करियर पर फोकस

आज चहल क्रिकेट और फिटनेस पर फोकस कर रहे हैं, जबकि धनश्री ने डांसिंग और सोशल मीडिया कंटेंट से खुद को रीबिल्ड करने का रास्ता चुना है। दोनों की राहें भले ही अब जुदा हो चुकी हों, लेकिन धनश्री के बयान से साफ है कि वह नए प्यार के लिए अब भी उम्मीद और खुला दिल रखती हैं।

